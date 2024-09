Sestra Meghan Markle prehovorila: Tvrdí, že manželstvo s princom Harrym bolo od začiatku odsúdené na zánik, a toto je dôvod

Nevlastná sestra Meghan Markle vyjadrila svoj pesimistický názor na stabilitu manželstva vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu. Nebrala si pritom servítku pred ústa a dokonca argumentovala slovami princa Williama.

Článok pokračuje pod videom ↓

Samantha Markle v rozhovore s bývalým moderátorom GB News Danom Woottonom špekulovala o osamelom návrate princa Harryho do Spojeného kráľovstva, pričom tvrdila, že manželstvo Harryho a Meghan bolo od začiatku odsúdené na zánik. Svoje argumenty podložila zdanlivou radou princa Williama, ktorou mal svojho brata vraj varovať predtým, než si Meghan vzal za ženu.

Argumentovala údajnými slovami princa Williama

O vzťahu svojej sestry a princa Harryho povedala: „Tak trochu si myslím, že bol od začiatku odsúdený na zánik.“ Ako argument následne použila slová princa Williama, ktorý vraj súhlasí s týmto názorom. „Ako princ William údajne povedal Harrymu: ‚Uponáhľanosť robí neporiadok. Spoznaj ju lepšie, nevrhaj sa do toho po hlave‘,“ citovala Samantha.

Pokračujúc vo svojich úprimných postrehoch Samantha poznamenala: „Myslím si, že Harry chce pravdepodobne svojmu bratovi povedať: ‚Panebože, mal si takú pravdu, že tomu nemôžem uveriť‘.“

„A vyvinulo sa to tak, ako ľudia predpovedali, tak, ako si princ William zrejme myslel, že sa to stane, a to je smutné,“ dodala Meghanina sestra.

Mala zničiť jeho vzťah s rodinou

Ohľadom potenciálneho návratu Harryho do kráľovskej rodiny Samantha vyjadrila skepsu, pokiaľ ide o vrelé prijatie, ktorého by sa mu mohlo dostať: „Ako môžete znova cítiť tú lásku tam, kde bola dôvera taká zničená? Na to, aby ste mali skutočnú lásku v rodine, s priateľmi, alebo vo vzťahoch, preboha, musíte mať dôveru.“ Myslí si, že vzťah s Meghan zničil dôveru kráľovskej rodiny v mladšieho z princov.

Samantha si nebrala servítku pred ústa ani ďalej a naznačila, že vojvoda zo Sussexu je odtrhnutý od reality, povedala, že by potreboval „roky poradenstva“, aby sa vymanil zo „sveta fantázie“, v ktorom žije.

Ako informuje portál Express, Samantha bola voči Meghan a jej spojení s kráľovskou rodinou od začiatku skeptická a tvrdila, že sa na takýto post nehodí. Dokonca označila jej správanie voči ostatným členom kráľovskej rodiny za nechutné. Zároveň tiež opakovane vyjadrovala ľútosť voči Harrymu, ktorým vraj jej sestra podľa jej slov manipuluje.