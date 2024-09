Našla si už náhradu? Jennifer Lopez sa už objavuje po boku iného muža a neuveríte, o koho ide

Len nedávno oznámila popová diva Jennifer Lopez, že sa rozvádza so svojím manželom Benom Affleckom a už má náhradu? Médiá obletela fotografia, na ktorej sa speváčka rozpráva s mužom, ktorého popritom drží za ruku, ako informuje Pagesix. Čo mnohých taktiež prekvapí, je fakt, že ide o veľmi dobrého kamaráta Bena a zároveň populárneho herca.

Intímny rozhovor so slávnym hercom

Každý sa s ťažkým obdobím v živote vyrovnáva po svojom. Niekto musí byť sám, inému prospieva, keď je v spoločnosti priateľov. Vyzerá to tak, že Jennifer pomáha druhý spôsob. Pri pohľade na fotografiu, kde je ruka v ruke s jedným mužom, by sa mohlo zdať, že to Jennifer vzala „hopom”. Ako možno vidieť, spoločnosť si užívala v intímnej blízkosti herca Matta Damona.

Ako dodal očitý svedok pre magazín People, dvojica sa rozprávala na terase EPOCH Bar & Kitchen v hoteli The Ritz-Carlton viac ako 20 minút. Podľa zdroja viedli údajne dlhý a hlboký rozhovor. Diskusia sa údajne začala po tom, ako si speváčka sadla s hercom a jeho manželkou Lucianou Damon za vonkajší stôl.

Dvojica bola odfotografovaná počas rozhovoru na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte. Išlo o afterparty a zároveň propagáciu nového filmu „Nezastaviteľný“, ktorý mal nedávno premiéru. Zahrala si v ňom Jennifer, pričom produkciu mala na starosti spoločnosť Artists Equity, ktorú založili Matt a Ben.

Zatiaľ čo Ben sa tohto eventu nezúčastnil, pre Jennifer išlo o prvé verejné vystúpenie od podania žiadosti o rozvod s Benom, ktoré urobila 20. augusta, teda v deň druhého výročia ich svadby.

Vyzerá to tak, že by medzi speváčkou a Mattom nemali byť žiadne hlbšie city. Herec totiž verejne prejavil podporu svojmu dlhoročnému kamarátovi Benovi uprostred medializovaného rozchodu.