Seriál The Witcher prekvapuje: Na IMDb sa zaradil medzi najlepšie hodnotené seriály Netflixu

Medzi najviac sledované seriály patrili donedávna Hry o tróny. S koncom poslednej série sa však uvoľnil priestor pre ďalšie zaujímavé seriály a jednoznačne medzi ne patrí napríklad seriál The Witcher.

The Witcher sa šplhá na najvyššie priečky

Fanúšikovia žánru fantasy čelili v posledných mesiacoch sklamaniu, finále seriálu Game of Thrones totiž nebolo také, ako si ho diváci predstavovali. Tvorcovia museli zniesť nemalú dávku kritiky, no ako informuje portál Unilad, pre fanúšikov žánru svitá nová nádej, aj keď nie v podobne nového záveru Game of Thrones.

Na seriál The Witcher diváci pozerali spočiatku tak trochu s nedôverou, zdá sa však, že napokon prekoná všetky očakávania. Lauren Schmidt Hissrich, ktorá stojí za zrodom seriálu, vytvorila kvalitné dielo s ideálnou dávkou napätia a mýtických stvorení, ktoré je ako stvorené na dlhé zimné večery.

Aj keď bol The Witcher odvysielaný len nedávno, na IMDb sa už stihol vyšplhať na najvyššie priečky a získal si titul jedného z najlepších seriálov na Netflixe. S hodnotením 8,7 z 10 bodov súperí s obľúbenými seriálmi, ako napríklad Stranger Things (8,8 bodov z 10), House of Cards (8,8 bodov z 10), či Peaky Blinders (8,8 bodov z 10).

Lepší ako Mindhunter či Bojack Horseman

The Witcher dokonca predbehol seriály, ktoré sa na popredných priečkach držia už nejaký ten čas, ako napríklad Mindhunter s hodnotením 8,6 z 10 bodov, Bojack Horseman s hodnotením 8,6 z 10 bodov či Orange is a New Black s hodnotením 8,1 z 10 bodov. Ľudia chvália nielen skvelé herecké výkony, ale aj spôsob, akým herci zvládajú bojové scény. Niektorí kritici sa na Twitteri dokonca vyjadrili, že ešte v žiadnom inom diele nevideli tak uveriteľnú prácu s mečom.

Aj keď si The Witcher na stránke IMDb vyslúžil skvelé hodnotenia, na stránke Rotten Tomatoes mali užívatelia zmiešané pocity. Seriál rozdelil ľudí na dva tábory a kým jeden z nich si dobrodružstvá Geralta z Rivie a výkon herca, ktorý ho stvárnil, Henryho Cavilla, nevie vynachváliť, druhý tábor udelil seriálu v hodnotení len 57 percent.

Ku kritike sa vyjadrila aj samotná Lauren Schmidt Hissrich. Tá svojich fanúšikov upokojuje a tvrdí, že ju nezaujímajú názory ľudí, ktorí už po jednej časti skonštatovali, že je seriál zlý. Váži si však podporu tých, ktorí videli už všetky časti a nevedia sa dočkať, kedy si budú môcť pozrieť pokračovanie.

Samozrejme, The Witcher je vo svete seriálov ešte nováčikom, je preto potrebné brať hodnotenia s istým nadhľadom. Aj keď sa však situácia ešte môže zmeniť, so seriálom to zatiaľ vyzerá veľmi sľubne.