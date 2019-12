Seriálová fantasy novinka z dielne Netflixu nakrútená podľa úspešnej knižnej série poľského spisovateľa Andrzeja Sapkowskiho je novým hitom. Zaklínač (The Witcher) si získal srdcia miliónov divákov po celom svete a vyzerá to tak, že po pozitívnych reakciách sa bude základňa po premiérovom víkende ešte značne rozširovať.

Zaklínač patrí medzi ikony fantasy žánru. Bol predlohou rovnako úspešnej počítačovej hry a na základe knižnej predlohy už jeden seriál i film domácej (poľskej) produkcie vznikol. Tá však podľa mnohých dostatočné kvality nemala a tak skalní fanúšikovia čakali, či sa filmového (alebo iného ako herného) spracovania 8-dielnej knižnej série ešte niekedy dočkajú. Projektu sa napokon uchytila streamovacia služba Netflix.

Príbeh jednej z najslávnejších fantasy série poviedok sleduje osudy postavy nájomného zaklínača, majstra meča s magickými schopnosťami, Geralta z Rivie, ktorý žije na okraji spoločnosti. On, sám mutant, bojuje proti desivým netvorom, ktoré sú častokrát mierumilovnejšie než ľudia, ktorí si želajú ich smrť.

Samozrejme, nech bol Zaklínač od Netflixu akokoľvek očakávaným dielom a fanúšikov rozpracovanie tejto knižnej ságy do seriálu nesmierne potešilo, mnohí zároveň vyjadrovali aj určité obavy. Nepáčil sa im napríklad herec Henry Cavill v hlavnej úlohe Geralta, mali strach z toho, či tvorcovia uchopia jednotlivé poviedkové knižky správne a na fórach sa veľa hovorilo aj o tom, či sa tvorcom seriálového spracovania podarí uspieť s takouto žánrovkou po tom, čo svetu kraľovala Hra o tróny (Game of Thrones). Napokon, práve o Zaklínačovi hovorili ako o druhom GoT.

Po prvých dňoch zverejnenia v knižnici Netflixu to ale so Zaklínačom vyzerá viac než dobre. Divákom sa páči (jasné, nie všetkým, pretože ulahodiť sa nedá úplne každému), pozitívne boli aj prvé reakcie vybraných kritikov a zdá sa teda, že na svete je nový seriálový hit.

Kultová fantasy séria

Ako sme už naznačili vyššie, nový seriál je inšpirovaný úspešnou knižnou sériou poviedkových kníh od poľského majstra fantasy žánru Andrzeja Sapkowskiho. Vôbec prvý diel, v slovenčine známy pod názvom Zaklínač: Meč osudu, vyšiel v Poľsku v roku 1992. Chronologicky ale ide o druhý diel poviedok a ten prvý vyšiel až o rok neskôr.

História literárneho Zaklínača sa však začala písať o čosi skôr. Sapkowski vôbec prvú poviedku publikoval v magazíne Fantastyka v roku 1986 a uchádzal sa s ňou o výhru v literárnej súťaži. Skončil na treťom mieste. To je v skratke zrod kultovej série, ktorá sa následne dočkala ďalších dielov, spin-offov a diel, ktoré čarovný temný svet rozpracovávali. Zatiaľ posledná knižka vyšla v Poľsku v roku 2013.

Zaklínač vyšiel v niekoľkých prekladoch, výnimkou nie je ani Slovensko, bol základom pre vznik komiksov aj počítačových hier, ktoré si mnohí terajší fanúšikovia všimli o čosi skôr. O úspechu hernej adaptácie, ktorá vyšla v troch pokračovaniach, svedčí aj enormný predaj – viac ako 33 miliónov kópií po celom svete.

Pokusy o film a seriál tu už boli

Na domácej scéne v Poľsku si atraktivitu Zaklínača veľmi dobre uvedomujú už od jeho počiatkov. Nie je tak žiadnym prekvapením, že sfilmovať sa ho už raz naši severní susedia pokúšali. Žiaľ, s úspechom sa nestretla. Najskôr v roku 2001 poľský režisér Marek Brodzki nakrútil film. Ten sa potom o rok neskôr dočkal 13-dielneho seriálového spracovania. Prečo sa s úspechom nestretol viac naznačujú aj reakcie divákov česko-slovenského prostredia.

Rovnako to ale skoro dopadlo aj v prípade nového spracovania od Netflixu. Aj tu sa totiž najskôr uvažovalo len o samostatnom filme. Napokon ale zasiahla viceprezidentka pre medzinárodnú pôvodnú tvorbu Netflixu Kelly Luegenbiehlová, ktorá všetkých presvedčila, že z osemdielnej knižnej série nemožno spraviť len jeden celovečerák. V roku 2017 následne Netflix oznámil, že začal pracovať na novom fantasy seriáli.

Hit od autorky úspešných komiksoviek

Hlavnou autorkou seriálu i scenárov je Lauren Schmidt. Mnohým možno toto meno nič nenapovie, no vo svete fantasy seriálov nie je žiadnym nováčikom. Medzi jej ďalšie nemenej známe a populárne projekty patria napríklad komiksové seriály Daredevil či The Defenders, za ktorým rovnako stojí Netflix.

Z jej pera tiež pochádzajú napríklad aj dve epizódy superhrdinského seriálu Umbrella Academy a v minulosti pracovala aj na úspešných seriálových projektoch ako Západné krídlo (The West Wing), Private Practice, Família (Parenthood) a ďalších.

Známe aj neokukané tváre

Ešte pred samotným začiatkom nakrúcania sa začali na internete vynárať informácie o tom, že Zaklínač bude novým nástupcom rovnako populárneho seriálu od konkurenčného HBO – Hra o tróny (Game of Thrones). Mohol za to fantastický svet, v ktorom sa Zaklínač odohráva, ale svojím spôsobom aj výber hereckých predstaviteľov do jednotlivých postáv, aký tvorcovia seriálu zvolili. Rovnako ako pri Game of Thrones totiž tvorcovia vsadili na známe tváre hereckého šoubiznisu a menej známych nováčikov, ktorých mená nikomu nič nepovedia.

Azda najznámejším hercom spomedzi všetkých hlavných hrdinov je jednoznačne Henry Cavill, ktorý sa zrejme ako jediný z hercov môže pochváliť účinkovaním vo viacerých nákladnejších projektoch. Cavill bol mimochodom do úlohy Geralta vybraný spomedzi 208 rôznych mužov. Napokon sa ale voľba vyplatila.

Okrem neho v novom seriáli máme možnosť vidieť aj spomínané neokukané tváre. Hlavné či vedľajšie postavy si zahrali Freya Allan, Joey Batey, Millie Brady (The Last Kingdom), MyAnna Buring (Twilight Saga), Tom Canton, Anya Charlotra, Eamon Farren (Twin Peaks) a mnohí ďalší. Na seriálovom spracovaní Zaklínača tiež pracovalo aj niekoľko ľudí zo štábu Game of Thrones – spomenúť možno napríklad kaskadéra Vladimíra Furdíka či Davida J. Petersona, ktorý pracoval na zdokonaľovaní vymyslených jazykov v seriáli.

Nebolo jednoduché stať sa Geraltom

Nech už herec stvárňuje akúkoľvek postavu, nie vždy je jednoduché sa ňou stať. A mnohonásobne viac to platí o postave Geralta. Na tú Cavill určité predispozície už mal, samozrejme. No svaly museli byť väčšie, takže pri príprave na stvárnenie ikonického a silného zaklínača Gerlata, musel herec tráviť niekoľko hodín denne v posilňovni. Taktiež musel zvládnuť tréningy šermu, pričom narábať sa naučil až so štyrmi druhmi, aby podal čo najpresvedčivejší výkon.

O tom, že túto rolu bral naozaj vážne a chcel všetkým dokázať, že bol skvelou voľbou producentov svedčí aj to, že ešte dávno pred začiatkom produkcie bol veľkým fanúšikom herného spracovania a následne aj jednotlivých knižiek. Ako sám podotkol, na charakterové stvárnenie Geralta sa ani pripravovať nemusel, pretože ho už dôverne poznal vďaka predlohám. Jediné, na čo si musel dlhšie zvykať, bol kostým a parochňa. Napokon sa však aj s týmto zžil, i keď kostýmovým dievčatám vrásky na čele robil aj tak. Kvôli tomu, že jeho svaly boli (a aj sú) naozaj veľké, niekoľkokrát mu počas nakrúcania z tohto dôvodu kostým praskal. Nehovoriac tiež o tom, že počas nakrúcania mal prísny harmonogram a jeho deň sa začínal už o 3 ráno, aby ho vizážistky na Geralta mohli pretvoriť.

Chvály aj od Furdíka

O tom, že Cavill v postave Geralta doslova žiari, sa mnohí už presvedčili. Svoje k jeho stvárneniu povedal aj známy slovenský kaskadér Vladimír Furdík preslávený vďaka úlohe Nočného kráľa v Game of Thrones, kde zároveň pracoval aj ako kaskadér a choreograf akčných scén.

Rovnakú úlohu zastával aj na nakrúcaní Zaklínača, kde Furdík pomáhal pripravovať hercov na akčné, bojové scény s mečmi a podobne. O Cavillových schopnostiach a používaní meča prezradil, že nepozná žiadneho iného herca, ktorý by s ním vedel narábať tak ako Henry.

Každý v ňom chce hrať

A to naozaj doslova. Aj sám Cavill povedal, že si postavu Geralta chcel zahrať už odvtedy, čo hral hru The Witcher 3. Do obsadenia seriálu sa aj prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Twitter chcel dostať aj herec Mark Hamill. Ten prejavil svoj záujem o stvárnenie postavy Vesemira a túto skutočnosť zdieľal ako odpoveď samotnej tvorkyni seriálového Zaklínača.

„Netuším, čo to je, ani o čom to je, ale súhlasím, že by som si ho mohol/mal zahrať,“ napísal Hammil známy z kultovej vvesímrnej ságy Star Wars.

I have no idea what this is or what it's about but agree it could/should be played by me. 👍 — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) March 6, 2018

A keďže samotný seriál sa stretol zatiaľ len s úspechom, je dosť možné, že v nových epizódach druhej série uvidíme ešte viac hereckých hviezd.

Druhá séria potvrdená

Keď už sme pri druhej sérii, tak možno poteší fakt, že Netflix si ju už stihol objednať. Ďalších osem dielov si známa streamovacia služba objednala ešte pred samotným uvedením tej prvej a bez toho, aby niekomu výsledok aspoň niekoľkých epizód ukázala. Tak skoro sa jej ale zrejme nedočkáme. Keďže ide o mimoriadne náročnú produkciu, ďalšiu várku epizód nemáme čakať skôr ako v roku 2021.

Zavítajú opäť aj na Slovensko?

Produkčný štáb sa aj s celým hereckým ansámblom pri nakrúcaní prvej série potuloval aj po Slovensku, čo možno niektorí ani nevedia.

Celá produkcia odštartovala 31. októbra 2018 v susednom Maďarsku a potom sa posúvala ďalej po Európe. Nakrúcalo sa napríklad na Kanárskych ostrovoch, aj na hrade Ogrodzieniec v Poľsku, kde v máji 2019 filmári skončili. Niektoré zábery (a najmä naše hory) však vznikali aj priamo na Slovensku.

Sapkowski plakal

Mnohých iste zaujíma, ako je (respektíve bol) s výsledkom spokojný autor knižnej predlohy Andrzej Sapkowski. Ten bol prítomný už pri samotnom nakrúcaní seriálu podľa slov tvorkyne seriálu spisovateľ viackrát pri pretavovaní jeho diela na seriál na pľaci za kamerou plakal.

Snáď vás už teda týchto 10 zaujímavostí presvedčilo o tom, že Zaklínač je dielom hodným vašej pozornosti.