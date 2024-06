Horor, ktorý pred celým svetom zosmiešnil Slovensko, dostane seriálové spracovanie. Uvidíme v ňom opäť Bratislavu?

Najnovšie správy potešili najmä hororových fanúšikov, no Slovákov o čosi menej. Hororová séria Hostel, prezentujúca našu krajinu ako totálny zapadákov, kde si mafiáni môžu zaplatiť mučenie a vraždenie ľudí, sa totiž rozrastie o seriálové spracovanie.

O réžiu sa postará opäť Eli Roth, ktorý seriál aj napíše spolu s producentom Chrisom Briggsom, píše web Variety.

Slovensko – krajina, kde turistov zabíjajú

Prvý diel hororovej série Hostel sa do kín po celom svete dostal v roku 2005 a dočkal sa aj dvoch ďalších pokračovaní, pričom to posledné – tretie – kinodistribúciu ani neokúsilo. Film putoval rovno na video.

Každý z filmov je približne o tom istom: Partia amerických turistov objavuje Európu a neznámy podivín ich presvedčí, aby sa z Barcelony vybrali na Slovensko. V malebnej krajine ich ale do zajatia unesie mafiánska organizácia, ktorá sa zameriava na turistov. Tých potom ponúka na mučenie a zabíjanie bohatým klientom.

Samozrejme, ako sa veľa divákov na Slovensku zhodlo, námet dobrý, no patriotizmus nepustí, lebo toto by sa u nás nikdy nemohlo stať. Navyše, Eli Roth pri nakrúcaní prvého filmu vykreslil Slovensko ako absolútny zapadákov a ani to tu vlastne vôbec nenakrúcal. Ako kulisy mu totiž postačila Praha.

Vráti sa dej filmu opäť k nám?

Nové seriálové spracovanie, ktoré ešte nevedno kto uvedie, má byť „modernou adaptáciou“ nízkorozpočtovej hororovej frančízy, ktorá dokázala zarobiť viac ako 100 miliónov dolárov.

Či sa bude seriálový Hostel opäť odohrávať na Slovensku, je zatiaľ otázne, no možné to je. Prvým oznámeným hercom, ktorý sa v seriáli objaví, je Paul Giamatti, ktorého sme mohli vidieť v dramatickom seriáli Miliardy (Billions), ale aj vo filmoch ako Truman Show (The Truman Show), Iluzionista (The Illusionist) či The Amazing Spider-Man 2.

