Seriál Mama na prenájom je založený na telenovele a slovenskí fanúšikovia budú poriadne sklamaní. Takto sa končila jeho zahraničná verzia

„Všetko zamotávate, komplikujete a robíte z pekného seriálu telenovelu,“ sťažovala sa už skôr v komentároch jedna diváčka. „Už to je ako turecká telenovela,“ pridala sa ďalšia. Tretia zas v komentároch prezradila svoju vlastnú teóriu: „Podľa mňa scenáristi pospájali niekoľko tureckých telenoviel – vzali si inšpiráciu a ak je to tak, tak zápletiek bude požehnane… len aby to neprekombinovali.“

Práve posledná séria predstavila viacero nových zápletiek – od stratenej dcéry Natálie, cez Tomáška v pestúnskej starostlivosti, problém s počatím Nadi a Martina, tehotenstvo Moniky s Jurajom, či odchod Lenky do Španielska až po milostný trojuholník Beáty, Eda a Petra. Záver tretej série pritom dej ešte viac skomplikoval a diváci z toho neboli nadšení.

Sťažujú sa pritom pod viacerými príspevkami na oficiálnej facebookovej stránke Mamy na prenájom a v komentároch vysvetľujú, čo očakávajú v štvrtej sérii. „Najkrajšia bola prvá séria, tie dve už scenáristi začali kaziť, kde sa len dalo. Samé zápletky, negatívne veci, niečo zbytočne naťahovali. Nevynechala som ani jednu časť, doslova som lipla na tomto seriáli. Určite si nenechám ujsť ani ďalšiu sériu, hádam nebudem viac sklamaná ako potešená,“ reagovala na seriál diváčka v komentároch.

Ďalšia s ňou súhlasila: „Videla som každú časť… perfektný rodinný seriál, no tieto posledné časti boli trošku cez čiaru… každý s každým a tej Beátke ste to riadne zamotali.“

Natočené podľa tureckého seriálu