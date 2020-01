Seriál 13 Reasons Why nahliadne do duše každého teenagera. Čo všetko by ste o ňom mali vedieť?

A nielen to, vďaka kontroverzným scénam vyvolal množstvo búrlivých diskusií. Na jednej strane sa dotkol mnohých citlivých tém, o ktorých sa ťažko hovorí. Neraz ich však vyobrazil spôsobom, ktorý dvíhal divákov zo stoličiek. Čo všetko by ste o 13 Reasons Why mali vedieť?

Predchodcom seriálu bola rovnomenná kniha

Prvýkrát uzrel svetlo sveta seriál 13 Reasons Why na Netflixe ešte začiatkom roka 2017 a získal si srdcia mnohých divákov. Je to americká dráma, ktorá vznikla pod taktovkou Briana Yorkeyho. Spočiatku by sa mohlo zdať, že ide naozaj len o nevinnú teenagerskú drámu zo stredoškolského prostredia. Ukázalo sa však, že je to omnoho viac. Seriál sa dotýka množstva citlivých tém, o ktorých sa otvorene hovorí pomerne málo. Tvorcovia sa venovali tomu, aké krehké sú medziľudské vzťahy a ako málo stačí k tomu, aby sme ľuďom okolo seba ublížili do takej miery, že sa to už nedá zvrátiť.

Seriál vznikol na základe rovnomennej knižky, ktorú ešte v roku 2007 napísal autor Jay Asher. Hlavnou postavou je 16-ročný Clay Jensen (Dylan Minnette), ktorý sa zamiluje do Hannah Bakerovej (Katherine Langford). Hannah si však siahne na život po tom, čo musela čeliť klebetám, šikane a dokonca znásilneniu. Aj keď zúfalo túžila po pomoci, nedočkala sa jej. Nemala totiž oporu v nikom, ani v priateľoch, ani v rodine a pomocnú ruku jej neponúkla ani škola, ktorú navštevovala. Skôr, ako Hannah spáchala samovraždu, nahrala sériu 13 kaziet, pričom každú z nich venovala niekomu inému. Na každej z kaziet objasňuje dôvody, pre ktoré stratila chuť žiť.

Kazetu venovala nielen svojim nepriateľom, ktorí jej ublížili, ale aj priateľom, ktorí sa taktiež k jej utrpeniu pričinili. Samovražda Hannah sa priamo dotkla nielen Claya, ale aj ďalších postáv, medzi nimi napríklad Tonyho Padillu (Christian Navarro), ktorého trápia vlastné problémy, no vždy sa snaží iným pomôcť najlepšie ako vie. Kazetu dostala aj Jessica Davisová (Alisha Boe), ktorá neskôr na vlastnej koži okúsi, akým utrpením si Hannah musela prejsť.

Drogy, láska a násilie

Justin Foley (Brandon Flynn) je zas postavou, ktorá ukazuje, aké ľahké je pre mladého človeka dostať sa k drogám a aké ťažké je opäť sa dostať spod ich vplyvu. Vďaka nemu môžeme byť svedkami toho, aké ničivé následky má nielen drogová závislosť, ale aj rozvrátená rodina. Hannah nebola jediná, kto stratil vôľu žiť, samovraždu sa pokúsil spáchať aj policajtov syn, Alex Standall (Miles Heizer). Aj keď pokus prežil, následky svojho činu nezmaže a zvádza ťažký boj, aby sa s nimi vyrovnal a pomáha mu v tom Zach Dempsey (Ross Butler).

Zach pritom zvádza vlastný boj, túži po športových úspechoch, no nechce byť súčasťou krutej skupiny, ktorá sa v rámci školy považuje za elitu. Nepredstaviteľnú traumu zažije aj ďalší žiak školy, Tyler Down (Devin Druid), ktorého možno najčastejšie vidieť osamelého, ako s fotoaparátom v ruke zachytáva veci, ktoré mali ostať utajené. Tyler je dôkazom toho, že nielen ženy, ale aj muži sa stávajú obeťou znásilnenia a keď Tyler už ďalej svoje utrpenie nedokáže znášať, s nabitými zbraňami sa vyberie do školy.

Aj keď každá z postáv má svoje slabé stránky, tou najtemnejšou postavou je jednoznačne Bryce Walker (Justin Prentice), ktorý zdanlivo vládne každému a všetkému. Hlavnou dejovou líniou druhej série 13 Reason Why je súdny proces, v rámci ktorého sa Hannina matka snaží nájsť vinníka, ktorý zapríčinil smrť jej dcéry. Do centra pozornosti sa postupne dostáva Bryce, ktorý Hannah znásilnil a ktorého sa spolužiaci snažia dostať za mreže.

Čo sa stalo s Bryceom?

Práve Bryce sa stáva ústrednou postavou tretej série, keď jedného dňa zmizne. Spočiatku nikto nevie, čo sa s ním stalo, napokon je však isté, že Bryce bol zavraždený. Začne sa pátranie po vinníkovi a každý na každého ukazuje prstom. Situácia je čoraz viac vyhrotená a súčasťou deja sa stáva aj nová postava, Ani Achola (Grace Saif), ktorá je v meste nová. Spolu so svojou mamou žije v dome Bryceovej rodiny, preto má možnosť spoznať tú stránku Bryceovej povahy, ktorú pozná len málokto.

To je jeden z dôvodov, prečo sa stáva súčasťou vyšetrovania Bryceovej vraždy. Dej tejto série je po celý čas mimoriadne napínavý, vždy, keď má divák pocit, že vie, kto je vrahom, ukáže sa, že sa mýlil. Zdá sa, že tí dobrí napokon nie sú až takí dobrí a tí zlí zas nie sú až takí zlí.

Aj keď všetky tri série zožali veľké množstvo úspechov, vyslúžili si aj množstvo kritiky, a to najmä pre surové vyobrazenie násilia, drogovej závislosti a samovraždy. Práve preto sa po čase Netflix rozhodol, že scénu, kde Hannah spácha samovraždu, z prvej série vystrihne a v úvode každej časti uverejní informáciu o tom, že seriál nemusí byť vhodný pre slabšie povahy. Súčasťou dodatku je povzbudenie, ktoré nabáda k tomu, aby pomoc vyhľadal každý, kto ju potrebuje a pridané sú aj kontaktné informácie, ktoré môžu byť užitočné v krízovej situácii.

Dočkáme sa aj štvrtej série

Napriek lavíne kritiky sa však zdá, že seriál má predsa len viac fanúšikov ako odporcov. Už čoskoro sa totiž chystá ďalšie, štvrté pokračovanie stredoškolskej drámy, z ktorej tuhne v žilách krv. To, že seriál bude mať pokračovanie, bolo ohlásené ešte v auguste minulého roka a vtedy sa začalo aj natáčanie, aj keď oficiálny dátum, kedy pokračovanie diváci uvidia, ešte nebol uverejnený. Navyše, vzhľadom na to, že prvé tri série nevychádzali v pravidelných intervaloch, je takmer nemožné odhadnúť, kedy sa dočkáme tej štvrtej.

Ako uvádza portál Radio Times, tvorcovia seriálu sa o informácie delia pomerne neochotne a zatiaľ nechyrovať ani o upútavke, ktorá by ukázala, čo sa bude v ďalšej sérii 13 Reasons Why vlastne diať. Ako však informuje portál The Sun, všetky doterajšie série mali po 13 častí, odhaduje sa preto, že aj štvrtá ich bude mať presne toľko. Príliš by sa nemalo meniť ani obsadenie, opäť sa preto stretneme s Clayom Jensenom, Alexom Standallom či Tonym Padillom.

Zdá sa však, že v seriáli 13 Reasons Why ich uvidíme naposledy. Netflix totiž ohlásil, že štvrtá séria bude posledná a bude akýmsi prirodzeným dokončením celého deja.