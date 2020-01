Nahradia Game of Thrones či Černobyľ? 10 najočakávanejších seriálov, ktoré prinesie rok 2020

Rok 2020 prinesie už od svojho začiatku niekoľko očakávaných seriálov, ktoré vám nedovolia odpútať sa od obrazoviek. Ak sú seriály vašou vášňou, týchto 10 by ste si nemali nechať ujsť.

Záver tohto roka sa niesol v znamení novinky z dielne Netflixu, ktorá sa okamžite zaradila na prvé miesta rebríčkov hodnotení a svojimi kvalitami si získala množstvo fanúšikov. Zaklínač sa stal okamžite novým seriálovým hitom. S novým rokom prichádzajú aj nové seriály, ktoré prinesú obľúbené streamovacie služby. Pozrime sa na to najlepšie, čo nás v seriálovom svete čaká.

Nový pápež / The New Pope

Po úspešnom seriáli Mladý pápež (The Young Pope) z dielne Paola Sorrentina a HBO Europe prichádzajú tvorcovia s pokračovaním s názvom Nový pápež (The New Pope). Pius XIII. je v kóme a na jeho miesto pápeža je dosadený anglický aristokrat, ktorý nesie meno Ján Pavol III. Ten však ukrýva tajomstvo a čoskoro zisťuje, že nahradiť svojho predchodcu nebude vôbec jednoduché. Okrem toho sa začínajú vynárať rôzne škandály a nechýbajú ani šokujúce zistenia.

V hlavnej úlohe sa opäť predstaví Jude Law a okrem neho uvidíme napríklad aj Johna Malkovicha, Stefana Accorsiho či Sharon Stone. Či sa mu podarí tromfnúť vysokú latku, ktorú nastolil Mladý pápež, môžeme posúdiť už od 10. januára prostredníctvom streamovacej služby HBO GO alebo 14. januára 2020 na HBO.

Outsider / The Outsider

HBO sľubuje horúce seriálové novinky hneď od začiatku roka. Okrem Nového pápeža sa môžeme tešiť na desať dielny seriál The Outsider, nakrútený podľa rovnomennej knižnej predlohy Stephena Kinga. Príbeh sleduje policajného detektíva, ktorý má za úlohu vyšetriť krutú vraždu iba 11-ročného chlapca, ktorého telo bolo nájdené znetvorené v lese.

Prípad naberá stále viac tajomna a mystickosti, až sa napokon detektív rozhodne na pomoc osloviť súkromnú vyšetrovateľku, ktorá pri svojej práci používa nadprirodzené schopnosti. Seriál si môžeme vychutnať už od 13. januára na HBO a HBO GO.

Star Trek: Picard

Portál IMDb zaradil medzi najočakávanejší seriál roka 2020 spin-off Star Treku. Časovo je zasadený 20 rokov po Novej generácii. Sledujeme teda kapitána Jeana Luc-Picarda, ktorý už vedie pokojný život na dôchodku. Jeho minulosť sa mu však neustále vracia, najmä keď stretáva mladú tajomnú ženu, ktorá potrebuje pomoc.

CBS prinesie na obrazovky seriál zo sveta obľúbeného sci-fi už 23. januára 2020. Dostupná bude na streamovacích službách Amazonu.

The Walking Dead: World Beyond

Na obrazovky prichádza aj spin-off seriálu The Walking Dead. Postapokalyptická hororová dráma The Walking Dead: World Beyond v desiatich častiach ukazuje stav planéty po zásahu neznámym vírusom, ktorý mení ľudí na živých mŕtvych.

Desať rokov po tejto katastrofe prichádza mladá generácia, ktorá si už „normálny“ život nepamätá. Príbeh je vyrozprávaný prostredníctvom dvoch mladých hrdiniek.

Lovci / Hunters

Hlavnou úlohou Lovcov je pátrať po vysokopostavených nacistických predstaviteľov v USA, ktorí sa snažia obrátiť fungovanie krajiny naruby. Práve Lovci ich môžu zastaviť a zabrániť im v tomto diabolskom pláne.

Seriál je dejovo zasadený do roku 1977 a môže sa pochváliť Al Pacinom v hlavnej úlohe, vďaka čomu môžu mať diváci ešte vyššie očakávania. Rovnako špičková je aj pozícia producenta, ktorú zastupuje Jordan Peele (Uteč, BlacKkKlansman, My). Zastrešuje ho streamovacia služba Amazon.

The Undoing

Grace žije na prvý pohľad usporiadaný život. Má manžela, syna, je úspešná, práve vydáva svoju knihu. Jej život sa ale obráti naruby vo chvíli, keď jej manžel zmizne. Navyše sa začnú vynárať tajomstvá o dvojitom živote, ktorý viedol.

Miniséria The Undoing z dielne HBO prináša Nicole Kidman a Hugha Granta v hlavnej úlohe. Ide v poradí už o druhú spoluprácu Nicole Kidman a HBO, po seriáli Veľké malé klamstvá (Big Little Lies).

Jurský svet: tábor Krieda / Jurassic World: Camp Cretaceous

Netflix pripravuje novinku, ktorá poteší fanúšikov filmových Jurských svetov. Animovaný seriál prinesie šesticu hlavných hrdinov, ktorí sa okrem dobrodružstva budú musieť vysporiadať aj s rôznymi nebezpečnými nástrahami.

Prichádzajú totiž do tábora na ostrov, ktorý pustošia dinosaury a jediný spôsob, ako ich poraziť a zachrániť si svoj vlastný život, je spojiť sa. Na producentskú stoličku si zasadol Steven Spielberg, ktorý sa zaslúžil aj o vznik dnes už kultového filmového Jurského parku z roku 1993.

Katy Keene

Milovníci hudobných komédií si prídu na svoje pri seriáli Katy Keene, v hlavnej úlohe s Lucy Hale, ktorá si získala svojich fanúšikov predovšetkým vďaka seriálu Pretty Little Liars. Tentokrát sa predstaví v úlohe ambicióznej módnej návrhárky, ktorá sa snaží presadiť v New Yorku.

Okrem nej sledujeme osudy ďalších troch mladých ľudí, ktorí bojujú za splnenie svojich snov v hudobnom či módnom priemysle.

The Falcon and the Winter Soldier

Marvel a Disney+ prichádzajú s komiksovou novinkou zasadenou do obdobia po udalostiach filmu Avengers: Endgame. Sledujeme teda Sama Wilsona a Buckyho Barnesa po tom, ako Sam získal plášť Captaina America.

Miniséria pozostávajúca zo šiestich častí by mala byť uvedená už koncom roka 2020.

Locke & Key

Už 7. februára uvedie Netflix adaptáciu komiksovej predlohy Joe Hill. Traja súrodenci sa s mamou po krutej vražde svojho otca vracajú do svojho rodného domu, kde nachádzajú magické kľúče, ktoré im dávajú rôznu špeciálne schopnosti. Nie sú však jediní, ktorí majú o kľúče záujem a musia čeliť obrovskému nebezpečenstvu v podobe zlého démona.