Sekundy hrôzy pred smrťou: Experti zverejnili záhadné zvuky z ponorky Titan

Nový dokumentárny film minútu po minúte opisuje detaily týkajúce sa ponorky Titan. Okrem toho, že ukazuje, ako prebiehalo pátranie, obsahuje aj zvukový záznam, ktorý pripomína búchanie. Informáciu prevzalo CNN Prima News od Daily Mail. Podľa odborníkov mohlo ísť o signály SOS.

Novinku plánujú tvorcovia uviesť k príležitosti roku od tragédie. Ide o produkciu ITN pre Channel 5 a zobrazuje pátraciu operáciu za milióny dolárov.

Z detailov mrazí

Dokument veľmi podrobne popisuje udalosti, ktoré predchádzali nešťastiu, ktoré viedlo k smrti všetkých členov posádky. Obsahuje zvukový záznam, ktorý doteraz nebol oficiálne zverejnený.

Z hlbokej hladiny oceánu sú v 30-minútových intervaloch zaznamenané rany pripomínajúce búchanie. Názory odborníkov na to, čo to môže byť, naháňajú husiu kožu.

Dutý zvuk má pravidelný stály rytmus a mohlo by ísť o signály SOS. „Mohlo by to byť niečie klopanie, symetria medzi nimi je veľmi neobvyklá. Je to rytmické, akoby ten zvuk niekto vydával, a to, že sa opakuje, je neobvyklé,“ povedal v dokumente bývalý námorný kapitán ponorky Ryan Ramsey.

Ponorka spoločnosti OceanGate zmizla 18. júna, keď sa ponárala k Titanicu. Po rozsiahlom pátraní úrady 22. júna oznámili, že implodovala a všetci piati ľudia na palube zahynuli. Trosky stroja lokalizovali v hĺbke 3 810 metrov na oceánskom dne, zhruba 488 metrov od vraku známeho zaoceánskeho parníka, ktorý sa nachádza približne 600 kilometrov od pobrežia kanadského Newfoundlandu.

V ponorke zahynuli generálny riaditeľ spoločnosti OceanGate Expeditions, ktorá plavidlo vlastnila a prevádzkovala, Stockton Rush, dvaja členovia prominentnej pakistanskej podnikateľskej rodiny – Shahzada Dawood a jeho syn Suleman Dawood, britský dobrodruh Hamish Harding a expert na Titanic Paul-Henri Nargeolet.