Šéf Biedronky prezradil, pod akým menom ju uvidíme na Slovensku: Chcú využiť nákupný potenciál slovenských zákazníkov

Príchod superlacného poľského reťazca sa v poslednom období v médiách skloňuje čoraz viac. Expanzia Biedronky je v súčasnosti prakticky hotovou vecou a spoločnosť už na Slovensku začala hľadať aj prvých zamestnancov, o čom sme informovali len nedávno. Pred pár dňami sa v Lisabone uskutočnila konferencia, kde vystúpil aj šéf spoločnosti Jeronimo Martins, ktorý vo svojom portfóliu má okrem iného tiež Biedronku. Informovali o tom Aktuality.sk.

Biedronka či Lienka?

Podľa všetkého by mal reťazec prvé predajne otvoriť v závere aktuálneho roka, čo bolo deklarované prakticky už od potvrdenia príchodu Biedronky na Slovensko. V posledných týždňoch sa tiež potvrdili rôzne informácie o centrále či hlavných skladových priestoroch. Šéf Jeronimo Martins na spomínanej konferencii potvrdil, že expanziu na naše územie bude superlacný obchod realizovať pod rovnakým názvom ako v Poľsku.

Doslovný preklad poľského názvu Biedronka by bol v slovenčine lienka, no spoločnosť chce staviť na overené meno, ktoré už viacerí Slováci poznajú. „V Jeronimo Martins zvažovali, pod akou značkou by sa mal reťazec na slovenskom trhu rozvíjať. Napokon sa rozhodlo, že to bude značka Biedronka vzhľadom na vysokú emocionálnu váhu názvu,“ píšu Aktuality. Kompetentní chcú staviť na potenciál, ktorý slovenskí nakupujúci bezpochyby predstavujú.

„Robíme analýzy na nastavenie infraštruktúry. Čaká nás veľa prispôsobovania obchodného modelu na slovenské podmienky,“ uviedol šéf Biedronky s tým, že už majú vytipované aj lokality, v ktorých by predajne mohli otvoriť.