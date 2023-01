Salt Bae nevlastní len luxusné podniky: Ľudia sú šokovaní z jeho ďalšej reštaurácie, najete sa tam len za 10 eur

Osoba kuchára Nusreta Gökçeho je v posledných týždňoch na poriadnom pretrase. Okrem jeho správania sa valí kritika na prevádzky drahých reštaurácií, v ktorých sa zákazníci sťažujú okrem cien aj na drzý personál. Teraz však ľudia objavili niečo, čo by mu mohlo aspoň čiastočne zlepšiť reputáciu, píše LAD Bible.

Od roku 2021 sa na známu internetovú hviezdu valí množstvo kritiky. Dôvodom boli najmä zážitky ľudí z londýnskej prevádzky jeho steakhouseov pod značkou Nusr_et. Zákazníci sa sťažovali na vysoké ceny, nepríjemný personál a málo kvalitné jedlo.

Pokazil si renomé

Neskôr si urobil „hanbu“ zdieľaním účtu z jednej pobočky, ktorý ukazoval cenu enormných 161-tisíc eur. Z tejto sumy sa však drvivá väčšina týkala alkoholu a teda nie jedla, ktoré Gökçe prezentuje. K jeho menej príjemným momentom sa určite pridáva aj finále MS vo futbale.

Kuchár a solič si po finálovom zápase medzi Francúzskom a Argentínou pohneval značnú časť svojich priaznivcov, keďže otravoval hráčov, myslel si, že patrí na ihrisko a niektorým dokonca bral trofej z rúk, aby sa s ňou odfotil. Tento incident naštartoval vlnu mediálnej pozornosti, ktorá teraz mimoriadne pozorne sleduje každý jeho krok.

Burgre mu zlepšujú meno

Po sérií problémov a negatívne ladených situácií sa však aj na neho usmialo šťastie. Ľudia sú totiž pozitívne prekvapení z jeho reštaurácie v Istanbule, ktorá sa však vymyká tradičnému konceptu Nusr_et. Miesto brutálne drahých, pozlátených a kvalitne vyzretých mäsových pokrmov vás v pobočke #Saltbae čakajú primárne len hamburgery, ktoré si však hostia nevedia vynachváliť.

Jeden z TikTok tvorcov navštívil tureckú prevádzku hamburgerov a v recenzii nešetril slovami chvály na prevedenie aj zážitok, aký mu pripravili v burgerárni s názvom #Saltbae. Obslúžil ho čašník, ktorý syr do pokrmu vtlačil priamo pred hosťom pomocou veľkej „injekčnej striekačky“ a vykonal podobné pohyby, ako by robil samotný Gökçe. A cena? Žiadne stovky ani tisícky eur, no štandardných približne 10 eur, za ktoré sa dokážete kvalitne najesť.

V tesnej blízkosti známej Galatskej veže je tak možnosť nájsť kvalitné jedlo za dobrú cenu, no ako je zvykom, aj na túto destináciu sa valí isté množstvo kritiky. Ide však hlavne o personál. Zákazníci, ktorí prevádzku navštívili, zdieľali svoje zážitky a dojmy priamo na obľúbenej platforme TripAdvisor.

Kritika na zamestnancov

Keďže reštaurácia #Saltbae zbiera recenzie len od marca 2022, je ich tam zatiaľ len pár. Väčšina chváli skvelé jedlo a hlavne najlepšie burgre, sú však aj takí, čo si odniesli negatívny zážitok kvôli personálu.

„Objednal som si hubový burger na spôsob well-done, no prišiel mi len medium-rare. Vrátil som to, no mäso bolo rovnaké a dokonca mi nevrátili hranolky. Keď som to hovoril čašníkom, boli hrubí a neskôr už ani nereagovali,“ píše jeden z návštevníkov.

„Objednali sme si k jedlu barbecue omáčku, nepriniesli nám ju. Keď som ich o to opätovne požiadal, dali to na iný stôl, no napokon to nablokovali na náš účet,“ znel zážitok iného hosťa.

Napriek niektorým negatívnym recenziám sa však zdá, že Nusr_et ponúka pre hostí aj túto podstatne lacnejšiu alternatívu, na ktorej si možno do budúcna dokáže napraviť reputáciu.

Aj keď sa tam neservírujú jedlá za tisíce eur a nechodia tam len popredné celebrity, samotný Nusret Gökçe už viackrát navštívil túto prevádzku a robil šou pre ľudí zadarmo, spomína jeden z návštevníkov.

Ak si však nechcete robiť výlet do Turecka, jeden kuchár na TikToku nedávno ukázal, ako sa dá doma pripraviť zlatý Tomahawk steak do 100 eur, za ktorý by ste v prevádzke Nusr_et nechali pokojne aj 1 500 eur.