Kuchár Salt Bae hrdo zdieľal, že hostia v jeho reštauráci zaplatili za večeru 161-tisíc: Internet ho vysmial

Salt Bae, alebo Nusret Gokce, vedie po celom svete úspešné reštaurácie, ktoré sa však čas od času stretnú aj s poriadne negatívnou recenziou. Najnovšie vzbudil záujem médií po tom, čo na svojom Instagrame zdieľal bloček hostí s myšlienkou, že vyzdvihne svoje kvality, no opak sa stal pravdou.

V posledných mesiacoch zapĺňal kuchár s ikonickou metódou sypania soli médiá skôr v negatívnom slova zmysle. Počas letného obdobia sme písali aj o jeho londýnskej pobočke, ktorú ľudia hodnotili ako príliš drahú a nekvalitnú. Mäsiar však na zlé recenzie nereagoval a radšej zverejnil finančnú správy, ktorá ukazujú, že londýnska prevádzka zaznamenala za prvé štyri mesiace existencie obrat až 8,26 milióna eur.

Teraz sa podľa LAD bible celebritný kuchár chválil na svojom Instagramovom profile tým, že hostia v jednej z jeho pobočiek nechali za večeru neuveriteľných 615-tisíc emirátskych dirhamov, čo je v prepočte niečo vyše 161-tisíc eur. Pokladničný blok bol, prirodzene, dlhý a vychádza z neho, že to nebolo posedenie pre dve osoby, ale išlo o väčšiu spoločnosť.

Väčšinu peňazí zaplatili za alkohol

Hostia si pravdepodobne užívali príjemný večer plný jedla, ale najmä kvalitného alkoholu. Na zozname môžeme totiž vidieť päť fliaš vína Pétrus, ktorého celková cena predstavovala v prepočte 85,5-tisíc eur. K tomu sa prirátali aj dve fľaše vína Louis XIII Pétrus z roku 2009, ktoré stáli ďalších 52-tisíc eur. Z celkovej ceny účtu tak 137,5-tisíc eur putovalo len na víno, pričom aj zvyšných vyše 20-tisíc eur za večer je poriadne vysoká čiastka.

Tak či onak, Salt Bae k fotke bloku napísal „Quality never expensive“, v preklade „Kvalita nie je nikdy drahá“. Za tento výrok dostal na internete obrovskú kritiku, keďže ľudia riešili najmä to, že drvivú väčšinu účtu tvorí alkohol a nie jeho mäsové delikatesy a iné pokrmy, ktoré sú cenovo tiež na nadštandardnej úrovni.

Kritika sa valila z viacerých strán

Jeden zo sledovateľov mu na Instagrame k fotke napísal: „90 % z ceny tvorí alkohol. O akej kvalite tu potom hovoríš? Azda si ty produkoval to víno Petrus Louis XIII?“ Ďalší z diskutujúcich podľa LAD bible dodal, že za túto cenu by sa dal kúpiť aj byt a to, že na takú drahú večeru má niekto peniaze, by si mohol nechávať pre seba, nie to šíriť po svete, ktorý je v kríze.

Poslednou zaujímavosťou tohto bloku je, že nezahŕňa prepitné. Ak bolo aspoň z časti štedré, ako apetít hostí, cena za večeru tak mohla byť ešte omnoho vyššia.