Salt Bae je opäť terčom kritiky: Muž u neho zaplatil 8-tisíc. Jedlo stálo len zlomok, najdrahšia bola táto položka

Kuchár a internetová hviezda, Nusret Gökçe, je v posledných mesiacoch častým terčom kritiky. Problémom je prístup personálu či ceny jedál, ktoré často atakujú pokojne aj štvorciferné sumy. Najnovšie sa so zážitkom „pochválil“ TikToker, ktorý poukázal aj na cenu avokáda, píše LAD Bible.

Prípady, kedy sa ľudia v pobočke reštaurácií Nusr_et sťažovali na obrovské ceny, sa hemžia internetom denne. Občas sa stane aj to, že víno či príloha sú ešte drahšie, než hlavné jedlo. Samotný kuchár a majiteľ siete týchto podnikov sa následne rád na sociálnych sieťach chváli tým, koľko spokojných hostí obslúžili a aké majú tržby.

Salt Bae má za sebou ďalší nepríjemný moment

V novembri 2022 sa objavila správa, že Salt Bae sa chváli účtenkou v hodnote viac ako 160-tisíc eur. Paradoxne, ľudia ho vysmiali, keďže z celkovej ceny išlo až takmer 140-tisíc na alkohol, nie na pozlátené stejky či šťavnaté burgre. Niečo podobné je na stole aj teraz.

Na platforme TikTok sa totiž objavilo video od tvorcu @MitchThird, na ktorom je aj samotný Salt Bae a pri stole plnom ľudí predvádza svoje klasické kulinársko-marketingové umenie. Pozornosť videa však nesmerovala na bohatého kuchára, ale na účtenku za posedenie.

Mitch, ktorý navštívil dubajský podnik ešte v roku 2022, zaplatil za večeru dokopy 7 949 eur (31 475 saudskoarabských Dirhamov). Z toho však až 6 038 eur stálo luxusné víno Bonnes Mares. Okrem vína bol na bločku aj stejk za 755 eur, no ten TikToker nejedol. Čo však zaujalo ešte viac, bola cena za 1 kus nakrájaného avokáda, ktorá v reštaurácii Nusr_et predstavuje 18 eur. Za 1 kus avokáda.

Prepitné si žiadajú extra

Cieľom bolo poukázať na to, že TikToker si nedal ani stejk, ktorý mal patriť inému človeku pri jeho stole, ale aj to, koľko stojí avokádo. Poslednou zaujímavosťou, ktorú Mitch vypichol bola spodná časť účtenky, na ktorej bolo zakrúžkované, že prepitné/servis nie je v cene a teda tým chcú nenápadne dodať, že by sa patrilo nechať ďalšie peniaze, aj keď bol účet v tisíckach eur.