Ruský športovec spôsobil na olympiáde škandál. Zverejnil video s návodom, ako oklamať testy na koronavírus

Ruský plavec Kirill Prigoda sa na olympijských hrách v Tokiu nemiestnym žartom postaral o škandál. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram zverejnil video, v ktorom ukázal, ako možno oklamať testy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Upozornil na to poľský web sport.pl.

Dezinfekcia do nosa

OH v japonskej metropole sa konajú v čase pandémie koronavírusu za prísnych bezpečnostných podmienok, najmä preto, že v “krajine vychádzajúceho slnka” sa každým dňom zvyšuje počet nakazených. Rus si na videu nastriekal do nosa dezinfekčný sprej, vďaka ktorému by mal mať následný test negatívny výsledok. Príspevok zanedlho odstránil, ale to nezabránilo tomu, aby sa postaral o nechcenú publicitu.

Ospravedlnil sa a tvrdí, že dodržiava opatrenia

“Bol to hlúpy žart. Nebolo to vôbec vtipné, čo som si uvedomil príliš neskoro,“ ospravedlnil sa 25-ročný rodák z Petrohradu a dodal, že on sám dodržiava všetky bezpečnostné normy a nemal v úmysle podporovať podvádzanie pri testovaní.

Ruskí predstavitelia už medzičasom športovca napomenuli, organizátori sa k záležitosti zatiaľ nevyjadrili. Prigoda sa dosiaľ v Tokiu predstavil v semifinále na 100 m prsia, v akcii ešte bude na prsiarskej dvojstovke.