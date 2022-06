Ruská verzia McDonald’s odhalila svoje nové logo. Hoci otvára už za dva dni, jeho názov je stále nejasný

Spoločnosť McDonald’s sa po 30 rokoch rozhodla opustiť ruský trh, a to z dôvodu invázie ruských vojsk na Ukrajine. 850 reštaurácii po celej krajine mal odkúpiť doterajší držiteľ licencie Alexander Govor. Hoci licenciu už stratil, nebráni mu to, aby otvoril svoju verziu populárneho fastfoodového reťazca. Dnes odhalil nové logo, píše BBC.

Logo, ktoré vyzerá pomerne zvláštne, sa skladá z kruhu a dvoch čiar. Tie majú predstavovať hamburger a dve hranolky, čo by však, ruku na srdce, zrejme nikomu z nás pri pohľade naň ani len nenapadlo.

„Zelené pozadie loga symbolizuje kvalitu produktov a obsluhy, na ktoré sú zákazníci zvyknutí,“ uviedol hovorca firmy Sistema PBO. Hoci má nový ruský fastfood otvoriť svoje brány už túto nedeľu, verejnosť stále nepozná jeho názov.

See the new ‘de-Arched’ McDonald’s logo in Russia by Mark Wilson – https://t.co/CYcyVvRepz pic.twitter.com/kQJr49l1fS

— Vincent Beneche (@crealoop) June 10, 2022