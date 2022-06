Kto sú Briti, ktorých za pomoc Ukrajine odsúdili na trest smrti? Sociálny pracovník a inštruktor čelia veľkým problémom

Dvoch Britov a jedného Maročana bojujúcich za Ukrajinu odsúdili v separatistickej Doneckej republike na trest smrti. Tento akt, prirodzene, vyvolal vlnu kritiky aj dohadov a zareagovala aj anglická vláda.

Aidena Aslina (28) a Shauna Pinnera (48) zadržali ešte v apríli 2022, keď bojovali na ukrajinskej strane proti ruským inváznym silám. Údajne sa postavili pred súd v separatistickej, proruskej Doneckej ľudovej republike (DĽR). Obaja Briti sa údajne priznali k „výcviku, aby mohli podnikať teroristické činy“.

V zázname, zdieľanom ruskou štátnou tlačovou agentúrou RIA Novosti v stredu na sociálnych sieťach počuť tlmočníka, ako sa Aslina pýta, či sa „priznáva“ k trestnému činu. Brit na to odpovedal: „Áno.“ Toto obvinenie sa trestá 15 až 20 rokmi väzenia, uviedla RIA Novosti. Pinner takisto čelí dlhému odňatiu slobody a dokonca trestu smrti, pretože sa údajne priznal k „uchváteniu moci silou“.

Z 20 rokov je teraz trest smrti

Trest pre vojakov, ktorí boli označovaní za žoldnierov, najprv znel 20-25 rokov. Vo štvrtok sa však situácia rázne zmenila. „Najvyšší súd DĽR vyniesol prvý rozsudok nad žoldniermi. Briti Aiden Aslin a Sean Pinner, ako aj Maročan Saadún Brahím, boli odsúdení na smrť,“ uviedol korešpondent ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti, ktorý proces sledoval priamo v súdnej sieni.

Rozhodnutie súdov v DĽR neostalo bez reakcie. „Úplne odsudzujem odsúdenie Aidena Aslina a Shauna Pinnera, ktorých zatkli ruskí zástupcovia na východnej Ukrajine. Sú to vojnoví zajatci. Toto je falošný rozsudok s absolútne žiadnou legitimitou… Moje myšlienky sú s rodinami. Naďalej robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich podporili,“ cituje The Guardian ministerku zahraničia Spojeného kráľovstva Liz Trussovú.

„Sme zjavne hlboko znepokojení. Podľa Ženevského dohovoru majú vojnoví zajatci nárok na imunitu a nemali by byť stíhaní za účasť na nepriateľských akciách,“ dodal hovorca britského premiéra Borisa Johnsona.

Sociálny pracovník a inštruktor

Aiden Aslin sa narodil v roku 1994 v anglickom Newarku a v mladom veku pracoval ako sociálny pracovník. Neskôr však pôsobil v Sýrii a bojoval po boku kurdských ľudových jednotiek. Na Ukrajinu sa dostal v roku 2018, odkedy pôsobil v Mariupoľskej oblasti. Ako je známe, práve oblasť tohto mesta na východe Ukrajiny bola ruskými okupantmi doslova zrovnaná so zemou.

Aslin sa ešte v apríli musel vzdať ruským vojakom, pričom na Twitteri informoval, že on ani jeho spolubojovníci nemajú dostatok munície na obranu voči Rusom. Padol tak do zajatia, kde podľa zdroja The Telegraph čelil mučeniu a ublíženiu na zdraví vrátane poranenia hlavy či rúk.

Brit fighters Aiden Aslin and Shaun Pinner sentenced to death by firing squad for fighting in Ukraine pic.twitter.com/UJrelj3NWW — The Sun (@TheSun) June 10, 2022

(Video zachytáva dvoch Britov a Maročana vo väzbe)

30. apríla 2022 prokurátor v DĽR tvrdil, že Aslin bol žoldnier a za údajné zločiny proti republike mu hrozí až trest smrti. 6. júna 2022 separatisti podporovaní Ruskom oznámili štyri trestné obvinenia proti Aslinovi, čím vlastne potvrdili, že ho čaká trest smrti.

Ruské médiá opísali ich prácu ako snahu o uchopenie moci