Ruská špionážna loď v britských vodách: Lasery namierili na pilotov, Londýn vydal tvrdé varovanie Kremľu

Ruské výskumné plavidlo Jantar

Foto: ruské výskumné plavidlo Jantar, Mil.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Martin Cucík
TASR
Britská armáda nasadila do oblasti fregatu Kráľovského námorníctva a lietadlá Kráľovského letectva, aby „monitorovali a sledovali každý pohyb tejto lode“.

Britská vláda v stredu adresovala Kremľu varovanie po tom, čo ruská vojenská loď Jantar vstúpila do britských vôd a namierila lasery na britských pilotov, ktorých do oblasti vyslali, aby monitorovali toto plavidlo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Britský minister obrany John Healey novinárom povedal, že loď vstúpila do britských vôd už druhýkrát v tomto roku. Naposledy ju britské námorníctvo spozorovalo v januári. Podľa vtedajších slov ministra bolo cieľom plavidla zhromažďovať spravodajské informácie a mapovať kritickú podmorskú infraštruktúru Británie.

Jantar sa nachádza na okraji britských vôd – severne od Škótska – a za posledných niekoľko týždňov vstúpila do širších vôd Spojeného kráľovstva,“ povedal minister počas tlačovej konferencie.

Monitorujú ju aj zo vzduchu

Informoval, že britská armáda nasadila do oblasti fregatu Kráľovského námorníctva a lietadlá Kráľovského letectva, aby „monitorovali a sledovali každý pohyb tejto lode“. Vzápätí dodal, že z ruskej lode na britských pilotov namierili lasery.

Takéto použitie laserov Healey označil za veľmi nebezpečné. „Vidíme vás. Vieme, čo robíte. Ak loď Jantar tento týždeň pripláva na juh, budeme pripravení,“ povedal minister v odkaze adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poľsko obviňuje Rusko z terorizmu: Zatvorilo ruský konzulát, zadržali podozrivých. Kremeľ hovorí o „degradácii vzťahov“

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac