Poľsko obviňuje Rusko z terorizmu: Zatvorilo ruský konzulát, zadržali podozrivých. Kremeľ hovorí o „degradácii vzťahov“

Kremeľ vyjadril poľutovanie v súvislosti s rozhodnutím poľských úradov zatvoriť aj posledný ruský konzulát v Gdansku a považuje ho za snahu „zredukovať na nulu“ diplomatické vzťahy s Ruskou federáciou. Podľa agentúry Reuters to na brífingu v Moskve v stredu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR.
Peskov konštatoval, že rusko-poľské vzťahy sa extrémne zhoršili. „Toto je prejav degradácie – snaha poľských úradov zredukovať na nulu akúkoľvek možnosť konzulárnych alebo diplomatických vzťahov,“ dodal s tým, že ide o poľutovaniahodný vývoj.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová vo svojej reakcii Poľsku pohrozila znížením diplomatickej a konzulárnej prítomnosti Poľska v Rusku.
Ostalo už iba veľvyslanectvo vo Varšave
Po zatvorení diplomatickej misie v Gdansku nebude mať Rusko v Poľsku už žiadne konzuláty, iba veľvyslanectvo vo Varšave. Poľsko má v Rusku dva generálne konzuláty – v Kaliningrade a Irkutsku.
Rozhodnutie poľskej vlády stiahnuť súhlas s fungovaním konzulátu v Gdansku súvisí s poškodením železničných tratí juhovýchodne od Varšavy, z ktorého Poľsko obvinilo ruské tajné služby. V stredu to vo Varšave oznámil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.
Rusko odmieta zapojenie do sabotáže poľskej železnice
Kremeľ obvinenia zo sabotáže na poľskej železnici odmieta. V rozhovore pre reláciu „Moskva. Kremeľ. Putin“ na televíznom kanáli Rossija 1 hovorca Peskov uviedol, že „Poľsko má tendenciu obviňovať Rusko z akéhokoľvek problému.“
Konštatoval tiež, že z jeho pohľadu by bolo veľmi zvláštne, keby Rusko nebolo obvinené ako prvé. „Rusko je obvinené zo všetkých prejavov hybridnej a priamej vojny, ktorá prebieha,“ pripomenul.
Podozrenia Varšavy, že Ukrajinci zapletení do sabotáže mali väzby na ruské tajné služby, Peskov odmietol ako neopodstatnené.
Za pozoruhodnú však označil skutočnosť, že „ukrajinskí občania sú opäť zapletení do sabotážnych a teroristických činov proti objektom kritickej infraštruktúry“. Dodal, že keby bol na mieste Poliakov, Nemcov alebo Francúzov, zamyslel by sa nad rolou Ukrajiny pri sabotáži plynovodov Nord Stream a Nord Stream 2.
K dvom aktom diverzie na poľských železniciach došlo medzi 15. a 17. novembrom. V obci Mika v Mazovskom vojvodstve explodovala nálož, ktorá poškodila koľaje, a pri stanici Golab v Lublinskom vojvodstve musel vlak so 475 cestujúcimi prudko zabrzdiť pre poškodenie trate.
Poľsko zadržalo prvých podozrivých
Poľské bezpečnostné zložky v stredu oznámili, že zadržali prvých podozrivých z účasti na aktoch diverzie na železnici. Hovorca ministra koordinátora špeciálnych služieb Jacek Dobrzyňski uviedol, že podozrivých zadržala Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) a polícia a vyšetrovatelia zabezpečili množstvo dôkazov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Dobrzyňski zdôraznil, že poľské bezpečnostné služby majú už výrazne viac informácií a sú na stope objednávateľov aj vykonávateľov útokov. „Potvrdzujem, že dochádza k prvým zadržaniam. Osoby, ktoré sa na tom podieľali, zadržiava ABW a polícia. V tejto fáze nemôžem poskytnúť viac podrobností,“ povedal. Dodal, že úkony pokračujú a prípad má dynamický charakter.
Hovorca spresnil, že v súvislosti s prípadom je zadržaných niekoľko ľudí. „Tieto osoby sú v tejto chvíli vypočúvané a zisťuje sa úloha jednotlivých osôb pri tomto teroristickom útoku,“ uviedol a dodal, že bezpečnostné zložky pátrajú po ďalších podozrivých. Všetkých zadržali na území Poľska.
