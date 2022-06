Roztoče majú počas noci sex na vašej tvári. Tu sa narodia, množia a napokon aj zomrú

Človek by si myslel, že keď má chuť na chvíľku samoty, stačí sa zamknúť v izbe. Pravdou však je, že v žiadnom momente svojho živote nie sme celkom sami. Spoločnosť nám robia tvárové roztoče. Dokonca si na vašej pokožke užívajú chvíľky rozkoše.

Žijú vo vlasových folikulách

Väčšina ľudí na tejto planéte slúži ako domov pre roztoče, ktoré trávia svoj čas zavŕtané do vlasových folikúl, a to najmä na tvári. Ako píše portál Science Alert, roztoč trudník tukový (Demodex folliculorum) dokáže prežiť len na ľudskej pokožke. Na ľudskej tvári sa narodia, množia sa na nej a na nej napokon aj zomrú.

Počas celého dva týždne trvajúceho životného cyklu ich zaujíma len jediné, pojedanie odumretých kožných buniek. Podľa odborníkov však musia drobné parazity bojovať o prežitie. Mikroskopické parazity sa pomaly menia na vnútorné symbionty. To znamená, že s človekom postupne splynú. Vzťah s hostiteľom, teda s človekom, je ale vzájomne prospešný.

Vedci vykonali podrobnú analýzu genómu trudníkov a niečo podobné zatiaľ nebolo zaznamenané pri žiadnom inom druhu roztočov. Kvôli tomu, že sa musia prispôsobovať životu vo vnútri folikúl, mení sa aj štruktúra ich tela. Mení sa nielen ich vzhľad, ale aj ich správanie.

Vychádzajú len počas noci

Trudníky sa na povrch ľudskej pokožky vynárajú len v noci pod rúškom tmy. Ich cieľom je nájsť si partnera na párenie a čo najrýchlejšie sa vrátiť do bezpečia folikúl. Tieto mikroskopické tvory nemajú žiadneho prirodzeného nepriateľa a neprichádzajú ani do kontaktu s inými druhmi roztočov. Ich organizmus je preto úplne jednoduchý.

Pohybujú sa vďaka svalom pozostávajúcim z jedinej bunky a ich telo obsahuje len také množstvo bielkovín, aké je nevyhnutné na prežitie. Chýba im aj gén, ktorý by ich chránil pred UV žiarením, ako aj ten, ktorý je zodpovedný za to, že sa živočích budí s vychádzajúcim slnkom. Práve preto opúšťajú trudníky folikuly len v noci.

Na rozdiel od väčšiny organizmov nedokážu produkovať ani melatonín, ktorý je dôležitý pre reguláciu spánkového cyklu. U niektorých živočíchov ovplyvňuje aj pohyb a reprodukčný cyklus. Trudníky však melatonín získavajú z pokožky hostiteľa. Na rozdiel od iných roztočov sa ich reprodukčné orgány nachádzajú v prednej časti tela.

Sú pre nás prospešné

Trudníky ale majú len málo príležitostí na expanziu genetickej diverzity, je teda možné, že narazili na evolučnú slepú uličku. Zaujímavé je aj zistenie, že najviac buniek majú trudníky medzi štádiom larvy a dospelosti, potom o časť z nich prichádzajú. Aj to je dôkazom toho, že sa čoraz viac približujú k symbiotickému životnému štýlu.

Dlhé roky si odborníci mysleli, že trudníky nemajú análny otvor, odpadový materiál sa v nich zbiera dovtedy, kým neexplodujú. Mysleli si, že práve to zapríčiňuje rôzne kožné ťažkosti. Teraz sa však vedcom podarilo zistiť, že to tak nie je a trudníky majú malé vylučovacie otvory, informuje štúdia publikovaná v časopise Molecular Biology and Evolution. Kým doteraz sa nazdávali, že spôsobujú problémy, teraz veria tomu, že nám pomáhajú udržiavať póry čisté.