Rozhodol sa sám ostrihať a skončilo to katastrofálne. Victoria prehlásila, že takto zle David Beckham ešte nevyzeral

Bývalý hráč Manchesteru United sa väčšinou dostáva do povedomia z iných dôvodov, ako preto, že sa sám rozhodne ostrihať. Teraz sa však rozhodol ukázať, že ani on nie je neomylný a podľa jeho slov ho jeho manželka Victoria vôbec nešetrila, keď zareagovala na katastrofu, ktorú sa mu podarilo vytvoriť na vlastnej hlave.

Človek by si povedal, že bohatý muž ako David Beckham, ktorý nedávno navyše získal titul rytier Radu britského impéria a s ním súvisiaci šľachtický titul sir a futbalistovi ho udelil kráľ Karol III., nebude mať problém s návštevou kaderníctva. Koniec koncov, so sumou na konte, akú má, by si mohol dovoliť odkúpiť aj celú sieť kaderníctiev. Napriek tomu sa rozhodol, že sa ostrihá sám. A tak to aj vyzerá.

Omylom si vyholil plešinu

Bývalý anglický futbalista si vo veku 50 rokov zaumienil, že zmení svoj dlho udržiavaný účes, ktorým je známy. Jeho fanúšikovia boli zvyknutí vidieť ho s vystrihanými bokmi hlavy, zatiaľ čo na temene si udržiaval dlhšie vlasy v štýlovom účese, aký sa dnes nosí. Zdá sa však, že ho po rokoch omrzel a on sa rozhodol pre zmenu. Namiesto toho, aby však zamieril do salónu, rozhodol sa to vyriešiť doma. A neskončilo to práve najlepšie.

„NIE JE TO VTIPNÉ,“ zdôraznil Beckam v popise videa, v ktorom ukázal miesto, ktoré až príliš vystrihal a dodal: „Tak toto sa mi stalo včera pri holení hlavy a, samozrejme, mojej žene to vôbec neprišlo vtipné. Victoria, nemusíš byť vždy AŽ TAKÁ ÚPRIMNÁ – citujem „Vyzeráš strašne.“ A áno, deti sa majú z čoho smiať.“ Samozrejme, nezabudol Victoriu, rovnako ako ich deti Romea, Cruza a Harper v príspevku označiť.

Nie je to však len jeho rodina, kto sa na jeho počine zabáva. „Pridaj sa do klubu plešatých,“ odkázal mu americký herec Terry Crews. Ľudia sa navyše bavili na tom, že si v kaderníctve vypýtajú „zostrih na Beckhama“, pričom mnohí fanúšikovia tvrdili, že aj so zlým účesom vyzerá stále sexy.

„David môže spraviť čokoľvek a bude stále sexy,“ znel napríklad jeden z týchto komentárov. „Úprimne? On môže spraviť čokoľvek a vždy bude vyzerať dobre,“ skonštatoval niekto ďalší.