Rowlingová vysvetlila dlhoročnú záhadu: Prečo Dumbledore prijal do svojich radov neschopného profesora?

Každý fanúšik ságy Harry Potter si istotne pamätá, že ako v knižkách, tak aj vo filmoch, mali študenti Rokfortu zakaždým iného profesora predmetu obrana proti čiernej mágii. Autorka to vysvetlila tým, že tento predmet je prekliaty a nikto na pozícii jeho vyučujúceho nevydrží dlhšie ako rok.

Niekoľkoročná záhada

Predmet v knižných i filmových spracovania ságy o Harrym Potterovi vyučovalo celkom 7 rôznych profesorov a to, ako sa k tejto pozícii dostali, bolo pri väčšine z nich pochopiteľné – boli dobrými čarodejníkmi, ktorí s čiernou mágiou prišli do styku. Ako sa však k učeniu obrany proti čiernej mágii dostala postava samoľúbeho spisovateľa a babráka Gilderoya Lockharta v knihe/filme Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets), bolo pre všetkých fanúšikov ságy viac-menej záhadou. Tú ale najnovšie podľa webu Screen Rant pre všetkých vysvetlila samotná autorka Harryho Pottera, J. K. Rowlingová. Mala na to veľmi prostý dôvod.

Gilderoya Lockharta (vo filme ho stvárnil herec Kenneth Branagh) milovali čarodejníci po celom svete, pretože sa im ako autor napínavých kníh, v ktorých bojoval proti všemožným nástrahám čiernej mágie, ukázal ako skúsený muž s praxou. Hrdinom bol aj pre niektorých študentov Rokfortu, no to isté sa nedá povedať o jeho kolegoch-učiteľoch na škole. Aj preto bol Lockhartov príchod do Rokfortu viac-menej pre všetkých záhadou. Sám Gilderoy bol totiž nesmierne namyslený a jediným dôkazom jeho bojov proti príšerám boli len jeho knižky.

V skutočnosti (ako je známe) Lockhart nebol žiadny dobrodruh, ani mocný čarodejník, ale podvodník, ktorý všetky zdanlivo svoje príbehy ukradol iným čarodejníkom, ktorí mu veľkolepé dobrodružstvá vyrozprávali. On im následne kúzlom vymazal pamäť a ich zásluhy si privlastnil, o čom nikto netušil. Prečo teda miesto učiteľa obrany proti čiernej mágii od riaditeľa Rokfortu Albusa Dumbledora dostal?

Dumbledorove vlastné rozhodnutie

Nebolo to tak, že by Dumbledore dostal príkaz z Ministerstva mágie, práve naopak. Ako Rowlingová pre predplatiteľov a fanúšikov služby Wizarding World (predtým známej ako Pottermore) prezradila, práve Dumbledore o Lockhartovom veľkom tajomstve vedel. Poznal dvoch čarodejníkov, ktorých Gilderoy oklamal a vedel, že niečo musí urobiť. A práve prax v Rokforte mala byť tým, čo jeho klamstvá malo odhaliť. A tak sa aj napokon stalo.

Jediná vec, v ktorej bol totiž Lockhart naozaj zdatný, bolo používanie zabúdacieho zaklínadla, ktoré sa ale vo finále druhého dielu Harry Potter a Tajomná komnata obrátilo voči nemu a on po strate pamäte a zblázneniu skončil v Nemocnici sv. Munga na čarovné choroby a zranenia.

Samozrejme, mnohým tento spôsob odhalenia podvodníka príde teraz nesmierne krutý, no netreba zabúdať, že ani sám Lockhart nebol práve najsvätejší a napáchal omnoho viac škôd svojím samoľúbym správaním.

