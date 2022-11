Rokfort ožíva na Slovensku: Vznikol domček na strome v štýle Harryho Pottera, ktorý je svetovým unikátom

Kúzelný svet Harryho Pottera ožíva na Slovensku vďaka novému projektu s názvom Rokfort v oblakoch, ktorý prináša ubytovanie v domčeku na strome postavenom a zariadenom v „potterovskom“ štýle. Podľa jeho majiteľa je navyše jediným svojho druhu na svete, čím sa stáva úplným unikátom.

V článku sa dozviete aj: ako vznikol nápad postaviť domček na strome v štýle Harryho Pottera;

kde presne sa nachádza;

ako prebiehala jeho stavba;

čo všetko s tematikou obľúbeného čarodejníckeho sveta prináša;

aké sú prvé reakcie ľudí na tento výnimočný projekt.

Originálny domček na strome, ktorý očarí milovníkov Harryho Pottera

Jakuba Kovalička, majiteľa Rokfortu v oblakoch, zaujal koncept ubytovania v podobe domčekov na stromoch, chcel však vytvoriť niečo netradičné.

„Asi zhruba 2-3 roky dozadu som sa rozhodol skúsiť takýto domček postaviť. Na Slovensku ich už máme niekoľko, a bezpochyby veľmi pekných, tak som si povedal, že keď už, tak nech prinesiem niečo iné,“ opísal Jakub portálu interez.sk počiatky tohto originálneho nápadu.

Priniesol Rokfort na Slovensko

Premýšľal o (pre nás) netradičnom americkom štýle domov na stromoch, ktoré sú v podstate plnohodnotnými bytmi, zateplené a s plastovými oknami. Rozhodol sa ho prepojiť s Harrym Potterom a ako svedčia reakcie ľudí na sociálnych sieťach, urobil dobre.

„Milujem Harryho a celú ságu mladého čarodejníka, asi ako drvivá väčšina ľudí. Patrím do generácie, ktorá na ňom doslova vyrastala. Bol som to malé dieťa, ktoré behalo po vonku a vrhalo neodpustiteľné zaklínadlá na brata. Dieťa, ktoré každý rok s príchodom septembra čakalo, že mu príde list z Rokfortu. A teraz môže prísť každému.“ Dodal, že si nebol vedomý toho, že by na svete existovalo podobné bývanie, tak sa rozhodol vytvoriť niečo, vďaka čomu si na Slovensku môžeme povedať, že sme prví a unikátni.

V štýle Harryho Pottera zvonku aj zvnútra

Keďže Jakub pracuje v rodinnej stavebnej firme a okrem toho sa venuje projektovaniu domov a ich 3D návrhom, rozhodol sa sám pustiť do realizácie nápadu.

„Tak začala práca v programoch dlhá desiatky hodín v podobe návrhov modelovania a skúšania, kde, čo a ako môže reálne byť a staticky držať. Urobil som si malú projektovú dokumentáciu, podľa ktorej som sa do toho pustil,“ hovorí. Samotná výstavba domčeka trvala podľa jeho slov pomerne veľa mesiacov.

„To, čo som vedel, som vytvoril sám, ale nebolo možné takto zrealizovať celý projekt. Preto som zapojil našu firmu a skúsených tesárov,“ doplnil. Podarilo sa im postaviť nielen vizuálne zaujímavý dom v štýle Harryho Pottera, ale aj funkčný. Je kompletne zateplený, nonstop zabezpečený, má plastové okná a masívne schodisko.

„Toto všetko prispelo k tomu, že domček sa staval mesiace a bol vo všetkých smeroch oveľa náročnejší a nákladnejší, než sa spočiatku mohlo zdať. A to všetko pre tú jednu vec, ktorú som od začiatku chcel, a to, aby si ľudia, ktorí sem prídu, povedali, že takéto niečo ešte nevideli.“

Spiaci Dumbledore, Nimbus 2000 aj auto Arthura Weasleyho

Rokfort v oblakoch návštevníkov vtiahne do čarodejníckeho sveta svojím vzhľadom už z diaľky. Pri domčeku je navyše pristavené tematické auto patriace Arthurovi Weasleymu. Teda v prípade, že sa práve nenachádza v Zakázanom lese.

Magický domček milovníkov čarodejníckeho sveta privíta aj atmosférou svojho interiéru. „Prakticky skoro všetko v ňom je s tematikou Harryho. Zo stropu padajú listy z Rokfortu, vznášajú sa sviečky, vlastnoručne som vyrobil Nimbus 2000, nájdete tu zlatú strelu, prehadzovačku, spiaceho Dumbledora, obrazy z Denného proroka, mandragoru a mohol by som takto pokračovať ďalej,“ opisuje Jakub netradičné ubytovanie, ktoré sa mu podarilo vytvoriť.

Rokfort ožil pri Bojniciach

Domček sa nachádza v horskej dedinke Čavoj medzi Bojnicami a Čičmanmi, takže okolie ponúka množstvo aktivít, aj keď najväčšiu zábavu fanúšikovia Harryho Pottera nájdu pravdepodobne práve v domčeku s čarovnou atmosférou.

„Domček je určený pre rodiny s malými detičkami, alebo ako forma romantického pobytu pre zaľúbencov, ktorí chcú svojim blízkym pripraviť niečo nezabudnuteľné.“

Už nemusíte čakať, kým Hagrid vyvalí vaše dvere

Projekt kúzelného domu na strome bol spustený začiatkom novembra a od ľudí si získal viac než vrúcne prijatie.

„Nečakal som, že až toľko čarodejníkov máme na Slovensku. Možno preto, že takéto niečo človek vždy nájde niekde na Pintereste a následne preklikne, lebo vie, že to je niekde v Severnej Karolíne alebo podobne. Nečakajú, že to majú na dosah ruky. Máme tu toľko ľudí, ktorí milujú ságu o Harrym a taktiež ako ja čakali na list z Rokfortu. A tento zážitok im chcem vlastne teraz aj priniesť. Už nemusia čakať, že im Hagrid vyvalí dvere, teraz sa na Rokfortskú strednú školu čarodejnícku môžu prihlásiť prakticky kedykoľvek. A my sa už na všetkých čarodejníkov tešíme,“ dodáva Jakub, majiteľ Rokfortu v oblakoch, na záver.