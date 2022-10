Manželia si postavili mobilný dom, rástol s ich rodinou: Takéto bývanie vám ušetrí financie a stavať ho môžete aj vy

Zuzka a Janči Matúšoví si pred niekoľkými rokmi postavili mobilný dom, ktorý sa začal rozrastať spoločne s ich rodinou na plnohodnotný rodinný dom. Aby možnosť takéhoto bývania dopriali aj ostatným ľuďom, založili projekt s názvom HomeReset. Zameriava sa na stavbu zdravého, ekologického bývania, navyše s moderným vzhľadom.

V rozhovore sa dozviete aj: čo znamená zdravé bývanie;

ako sa z mobilného domu stalo bývanie pre 7-člennú rodinu;

prečo sa manželia rozhodli začať so stavbou domov aj pre ostatných;

ako to prebieha a koľko ich domy stoja;

v čom sa líšia od klasických stavebných firiem.

Z dočasného bývania sa stalo trvalé

Postaviť si mobilný dom skrsol v hlavách Zuzky a Jančiho po tom, ako odišli na Nový Zéland dobrovoľničiť a zreštartovať svoj život na zdravší a postavený na iných hodnotách.

„Ešte pred odchodom a počas pobytu v zahraničí sme začali predávať náš veľký zrekonštruovaný vinohradnícky dom. Povedali sme si, že keď sa vrátime, tak si vytvoríme ekologický domček a permakultúrnu farmu. A tak sa aj stalo,“ vysvetľuje Zuzka.

Keď prišli späť na Slovensku, kúpili si starý sad, na ktorom sa okrem permakultúrnej farmy rozhodli postaviť svoje bývanie. „Naším pôvodným zámerom bolo postaviť si veľký rodinný slamený dom. Avšak vydanie stavebných povolení sa tak natiahlo, že sme sa rozhodli postaviť si dočasne mobilný dom, aby sme mali kde bývať s našimi dvoma deťmi.“ Podľa pôvodného plánu chceli popri ňom stavať svoj veľký rodinný dom, napokon to ale vyšlo inak.

„Janči je stavebný inžinier a jeho snom bolo postaviť si dom vlastnými rukami. Prešiel mnohými konzultáciami s kolegami, statikmi, prírodnými staviteľmi a podobne, kým sa pustil do realizácie,“ opisuje Zuzka.

Pri výstavbe svojho mobilného domu sa zameriavali na kvalitu materiálov a interiérového dizajnu a rozhodli sa aj tento malý domček urobiť inšpiratívnym. Napokon sa im podarilo vytvoriť zdravé bývanie, teda postavené z prírodných materiálov, ktoré priaznivo pôsobia na telesné aj duševné zdravie človeka. Z dočasného bývania tak stvorili svoj trvalý domov.

Domček rástol podľa ich potrieb

Prvé dva roky bývali v mobilnom dome v rozmeroch 45 m², postupne ale začal rásť spoločne s ich rodinou a stal sa plnohodnotným rodinným bývaním.

„Kedysi aj naši predkovia stavali podľa toho, ako sa vyvíjal ich život. Najprv mali jedno dieťa a jednu chyžku, v ktorej bývali, potom pribudlo ďalšie dieťa a dobudovalo sa niečo ďalšie. Alebo získali väčší statok a k domu dostavali ďalšie hospodárske budovy.“ Na podobnom princípe je založené aj ich bývanie, ktorému sa Zuzka venovala vo svojej knihe Útulný a zdravý domov.

„V praxi sa nám ukázalo, že technológie sa tak neuveriteľne rýchlo menia a vyvíjajú, že ak by sme postavili to všetko, čo teraz máme naraz, tak by sme nemali také špičkové vybavenie, ako keď to vznikalo priebežne,“ opisuje ďalšiu výhodu domu, ktorý dokáže priebežne rásť.

Keď prišlo na svet ich tretie dieťa, rozšírili svoj dom prvýkrát. „Bývali sme v mobilnom dome 2-3 roky a potom sa dom začal prispôsobovať našej rodinnej a životnej situácii. Dokázali sme na ňu flexibilne reagovať. Potom, keď sme sa rozhodovali, že chceme po troch synoch ešte dcéru, tak sme začali budovať spálňu a skočili sme na približne 100 m² plochy. A keď pribudlo nečakané prekvapenie, naše piate dieťa, a zistili sme, že sa už nezmestíme za jeden jedálenský stôl, rozšírili sme dom o jedáleň a chodbu.“

Takýmto spôsobom postupne vybudovali plnohodnotné bývanie pre sedemčlennú rodinu. „Na menej ako 120 m² máme dve detské izby, pracovňu, sklad, saunu.“ Čiže aj nadštandardné veci, ktoré ľudia bežne v dome nemajú. Keďže je každý detail v priestore dobre premyslený a efektívne využitý, koniec-koncov prispieva k šetreniu financií.

Začali stavať aj pre iných

Keď sa prostredníctvom workshopov, kurzov či článkov ľudia o projekte Zuzky a Jančiho dozvedeli, túžili tiež po takomto bývaní.

„Začalo za nami chodiť mnoho ľudí s tým, že by chceli mať dom ako my a chceli, aby sme im ho postavili. Táto požiadavka sa opakovala a po roku sme si povedali, že ideme do toho. Spolu s tímom ľudí sme vytvorili viacero verzií projektov zdravých domov a tie sme postupne dali do ponuky a začali stavať,“ opisuje Zuzka, ako sa rozhodli prinášať zdravé mobilné a rodinné domy aj verejnosti.

Sú postavené z prírodných materiálov

„Posunuli sme sa do inovátorstva v tom, že staviame slameno-drevené domy. To znamená, že pozostávajú zo slamených panelov.“ Sú ekologické a postavené z udržateľných materiálov. „Robíme zelené strechy, v interiéri dávame podľa požiadaviek napríklad hlinené omietky, na zem marmoleum, korok či drevené podlahy.“

Na svojich stavbách sa snažia presadzovať prírodné materiály a ich súčasťou môžu byť aj fotovoltaické panely či separačná toaleta. „Presadzujeme, aby domy boli z udržateľných recyklovateľných materiálov, pretože sú zdravé pre človeka a veľmi prospešné pre prírodu. Človek sa cíti v takomto priestore dobre.“

Mobilný dom už od 50-tisíc, rodinný od 102-tisíc

V ponuke majú päť projektov mobilných a rodinných domov. Ako hovorí Zuzka, najväčšej obľube sa teší minimalistický trojizbový smart dom, pretože si ľudia uvedomujú vysoké náklady na réžiu, ktoré v dnešnej dobe sú.

„Ponúkame aj štvorizbový veľký dom, ktorý je konceptom rastúceho domu, čiže sa najprv dá postaviť iba základná bunka.“ No všetky domy majú možnosť rozširovania.

Čo sa týka cien takéhoto bývania, napríklad mobilný dom so samostatnou spálňou vás vyjde na necelých 50-tisíc eur a stavba rodinných domov od 102-tisíc. Ceny sa ale odvíjajú od aktuálnej situácie na stavebnom trhu.

Vybavenie stavebného povolenia sa môže natiahnuť

Ich samotná výstavba trvá približne šesť týždňov. Zuzka ale upozorňuje na to, že celý proces sa môže natiahnuť až na rok. Napríklad kvôli vybavovaniu stavebného povolenia či procesu kúpy pozemku, ktorý je ideálne mať už dopredu.

„Táto administratívna časť je veľmi relatívna. Na Slovensku by malo byť stavebné povolenie vybavené štandardne do troch mesiacov, ale prax ukazuje, že to môže byť aj rok. Podľa našich skúseností sa to líši od úradu k úradu a tieto papierovačky často nie sú ani náhodou za tri mesiace hotové.“ Výstavba teda môže trvať iba pár týždňov, no vybavenie povolenia a začatie stavby sa môže natiahnuť aj na niekoľko mesiacov, spomína Zuzka.

Pri stavaní domu môže pomáhať aj majiteľ

Stavba prebieha pod vedením Jančiho, ktorý je na nej fyzicky prítomný a často sa na nej aj sám podieľa. Okrem toho ponúkajú zaujímavú možnosť aj pre budúcich majiteľov, ktorí si môžu prísť vyskúšať prácu na stavbe v praxi a podieľať sa na vzniku svojho domu vlastnými rukami.

„Samotný majiteľ môže prísť a práce, pri ktorých je to možné, si sám vyskúšať. Aby mal pocit, že staval dom aj on svojimi rukami. Snažíme sa tak sprostredkovať skúsenosť, ktorá bola aj pre nás veľmi dôležitá.“ Zuzka dodáva, že nie sú klasická stavebná firma, ale nadšenci prírodného staviteľstva. „Naši klienti sú často aj naši priatelia. A ľudia si nás aj práve kvôli tomuto prístupu vyberajú.“

Ponúkajú možnosť vyskúšať si bývanie vo vzorovom dome na skúšku

Pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, či je takýto typ bývania pre nich navyše ponúkajú prenájom vzorového domu na vyskúšanie. Nachádza sa v obci Budmerice neďaleko Bratislavy a Zuzka s Jančim sa ho rozhodli vytvoriť práve preto, aby ľudia mohli bývanie v zdravom dome zažiť na vlastnej koži.

„Je to malý efektívny domček so zelenou strechou, drevenou dlážkou, separačnou ekologickou toaletou a stenovým vykurovaním,“ opisuje Zuzka. „Často aj na základe tejto skúsenosti nás ľudia potom kontaktujú ohľadom realizácie domu,“ dodáva.

Čo sa týka reakcií ľudí na takýto typ bývania, sú podľa Zuzky rôznorodé. „Drvivá väčšina je z toho nadšená, pretože dom je štýlový a páči sa im, že je z prírodných materiálov.“

Najrozpačitejšie reakcie prichádzajú na separačnú suchú toaletu. „Dali sme ju tam zámerne, aby ľudia mohli mať aj takúto skúsenosť. Vedeli sme, že ideme do rizika, no naše ekologické vnímanie je silné a chceli sme, aby naše myšlienky neboli iba metaforou, ale realitou. Máme aj realizácie domov, kde sa ľudia napokon rozhodli pre kompostovaciu toaletu.“

95 % ich stavieb sú zdravé rodinné domy

Bývanie v rodinných domoch z ich dielne je podľa Zuzky vhodné pre každého, komu záleží na zdravom bývaní. Takže aj keď sami začínali mobilným domom a majú ho aj vo svojej ponuke, väčšina ich realizovaných stavieb sú práve rodinné domy, ktoré majú vydržať na celý život a ich majitelia sú ochotní investovať do kvality a zdravia. „Preto mobilné domy skoro vôbec nerobíme a zamerali sme sa na zdravé bývanie a ekologické stavby,“ dodáva na záver.