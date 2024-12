Rok 2024 poriadne zamával s kráľovskou rodinou. Odborníčka prezradila, ako sa to dotklo princa Williama a Kate

Kráľovskej rodine sa rok 2024 poriadne vryje do pamäti. Bolo to obdobie ťažkých skúšok, ktoré však nakoniec jej členovia ustáli. Po mesiacoch poznačených zdravotnými ťažkosťami a chemoterapiou, kráľovská odborníčka povedala, že Kate Middleton a jej rodina to dali spolu ako jeden tím.

Bol marec, keď Kate diagnostikovali rakovinu. Princezná sa zrazu ocitla v počiatočnom štádiu liečby a šokovala verejnosť, keď sa stiahla do ústrania. Počas letných mesiacov sa princezná z Walesu objavila na podujatí Trooping The Color a vo Wimbledone predtým, ako v septembri oznámila, že dokončila chemoterapiu. V súčasnosti sa sústreďuje na svoje zdravie, aby „zostala bez rakoviny“, ako informoval denník Daily Mirror.

Držali spolu

Dnes sa Kate pomaly vracia ku kráľovským povinnostiam, pričom nedávno sa zúčastnila každoročných vianočných kolied Together At Christmas. Zdá sa, že všetko sa vracia do starých koľají. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Po náročnom roku, ktorý poznačil Kate a jej rodinu, to vyzerá tak, že jej členovia majú k sebe bližšie než kedykoľvek predtým. Bývalá kráľovská korešpondentka BBC Jennie Bondová v exkluzívnom rozhovore pre OK! povedala, že napriek „brutálnym“ posledným 12 mesiacom to „potiahli spolu ako jednotka“.

„William a Kate boli tento rok celkom veľkorysí, keď dovolili, aby ich deti boli na očiach verejnosti. Pre mladých ľudí nemôže byť ľahké čeliť kamerám, davom a sledovaniu a prirodzeným inštinktom rodičov je chrániť svoje deti pred prílišnou pozornosťou. Ale videli sme ich v Trooping the Color a, samozrejme, vo veľmi osobnom videu, ktoré Kate zverejnila pri príležitosti ukončenia chemoterapie, plus na vianočných koledách a prechádzke,“ povedala.

„Rok, aký prežili, musel byť, ako povedal sám William, brutálny pre celú rodinu. Ale zdá sa, že ťahali spolu za jeden povraz a teraz vyzerajú veľmi harmonicky a tešia sa, že môžu byť opäť spolu,“ uviedla odborníčka na kráľovskú rodinu.

Milovaní ľudia po ich boku