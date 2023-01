Rodina Benedicta Cumberbatcha vlastnila plantáž a stovky otrokov: Barbados teraz žiada herca o odškodné

Téma legálneho otroctva je síce dávno neplatným zločinom, no v spoločnosti stále rezonuje pomerne vo veľkej miere. Do komplikácie sa kvôli tomu dostal aj herec Benedict Cumberbatch, ktorého rodinu obvinil štát Barbados z otrokárstva a žiadajú finančné reparácie.

Britský herec, ktorý bol v minulosti nominovaný aj na prestížnu cenu Oscara, má momentálne pomerne veľký problém. Jeho rodina bola totiž zapletená do legálneho právneho konania, ktoré spustila špeciálna pracovná skupina na Barbadose, píše Sky.

Ostrovný štát v Atlantickom oceáne, ktorý je považovaný za jednu z najvyhľadávanejších turistických destinácií, sa v roku 2021 osamostatnil v rámci spoločenstva Commonwealthu, čo mu povolilo riešiť aj také témy, ako finančné reparácie za niekdajšie otrokárstvo na ich území.

Cumberbatch je do tejto celej veci zapletený cez svojho siedmeho pradeda Joshua Cumberbatcha, ktorý v roku 1728 kúpil plantáž Cleland na území dnešného Barbadosu, na ktorej pracovalo až do 250 otrokov. Zrušenie otroctva podľa práva Veľkej Británie prišlo v roku 1833, kedy rodina Cumberbatchovcov stále vlastnila spomínanú plantáž.

Benedict Cumberbatch’s family could be forced to pay reparations to Barbados for running a slave plantation on the island in the 18th and 19th century.

When the plantation was forced to close his family were given £6,000 in compensation – in today’s money that’s £3.6million. pic.twitter.com/ZE0sy5DWyZ

— Lorraine King (@lorrainemking) December 31, 2022