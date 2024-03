Reštauráciou z relácie Na nože sa mesiace šíril nevysvetliteľný smrad: Záhadu pomohol vyriešiť jeden zo zákazníkov

Podnik #Pub spod Tatier si mnohí iste pamätáte z relácie Na nože. Po odvysielaní 8. februára minulého roka sa dostal do hľadáčika mnohých ľudí, ktorých sem priviedla zvedavosť alebo len chuť na špeciality, ktoré ponúka. Nie každý je však prajný.

Reštauráciu posledný rok trápil nepríjemný zápach, ktorý sa ňou šíril. Nech sa zamestnanci a majiteľ snažili akokoľvek, príčinu odhaliť nedokázali. Ako však uviedli v príspevku na facebooku, záhadu konečne rozlúskli.

Nevysvetliteľné nepríjemnosti

„Na základe spopularizovania nášho podniku vďaka relácii Na nože sme sa dostali do povedomia širokej verejnosti. Ako to však u nás na Slovensku chodí, stále sa nájdu nejakí neprajníci,“ píše sa v úvode príspevku.

Po tom, ako šéfkuchár Martin Novák reštauráciu opustil, sa jej fungovanie zlepšilo. Ako však prezrádza status, netrvalo dlho, kým sa objavil sabotér snažiaci sa pub poškodiť.

„Počas priebehu uplynulého roka ste si aj vy určite všimli veľmi nepríjemný zápach,“ priznáva a pokračuje tým, že išlo o niečo, čo všetkým znepríjemňovalo život, avšak nie ich vlastným pričinením či vinou.

Ako povedal pre TV Noviny kuchár Martin Mlynarčík, zápach pripomínal skysnuté syry. Kým v jednom momente ho bolo cítiť v kuchyni, zrazu sa objavil medzi stolmi.

„Hneď pri vstupe sa 90 percent zákazníkov otočilo,“ dodal majiteľ Štefan Kerdík.

Vinníkom je neprajník

Najviac zarážajúce bolo, že zápach sa vždy objavil krátko pred tým, ako sa v lokáli mala konať nejaká akcia, alebo doň príde väčšie množstvo ľudí.

Pomoc prišla od jedného zo zákazníkov. „Pán nás oslovil a povedal, že sa už stretol s takým smradom a dostať ho kúpiť v poľovníckych potrebách,“ povedal Kerdík. Tento zápach má silnú arómu koncentrovaného ľudského potu a slúži na odpudzovanie divej zveri.

Po poslednej verejnej akcii, ktorá bola taktiež sabotovaná, došlo k precíznejším opatreniam. V okolí nainštalovali kamery. Tie odhalili vinníka a potvrdili tvrdenie pána, ktorý sa snažil pomôcť.

Kamerové záznamy ukázali, ako nejaký muž prostredníctvom injekčnej striekačky striekal do prevádzky, do polystyrénu, alebo do vchodových dverí tento smrad.

„Išlo o chemikálie, ktoré nám niekto zámerne aplikoval do nášho podniku a mohlo nám to všetkým uškodiť hlavne na zdraví. Po celý ten čas sme sa nevedome usilovali prísť na to, z čoho tejto zápach pochádza, stálo nás to veľa peňazí a trápenia,“ priznáva tím.

Tím reštaurácie čakal šesť nocí ukrytý v reštaurácii, či sa páchateľ opäť objaví. A stalo sa. Prišiel, zakryl bezpečnostnú kameru, no jeho plány prerušili zamestnanci a polícia. Majiteľ uviedol, že páchateľa nepozná, no podľa jeho názoru ide o konkurenčný boj.

„Bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovanie cudzej veci. Procesná situácia v prípade momentálne nedovoľuje zverejniť k nemu bližšie informácie,“ povedala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Na konci príspevku tím priznal, že toto zistenie ho zranilo a celá situácia všetkých mrzí. Zároveň sa však rozhodli očistiť svoje meno a všetko riešiť právnou cestou.