Rebeka sa vyjadrila k poslednej epizóde a čiernemu ceremoniálu ruží. Jej slová mnohých divákov pobúria

Siedma epizóda priniesla napätie a zmenila pohľad divákov na jednu z favoritiek. Tá totiž mnohých nepríjemne prekvapila tým, že sa vyjadrovala na adresu svojich súperiek a po tom, ako vypadli jej kamarátky, si našla nové, s ktorými veľmi rýchlo našla spoločnú reč.

Ako sme vás informovali v článku, Rebeka sklamala mnohých divákov po tom, ako sa správala v siedmej epizóde. Najprv sa totiž smiala z Jasmíny, že Rasťo po rande s ňou búchal šampus, keďže bol rád, že konečne skončilo a následne okomentovala trojicu modeliek — Karolína, Jasmína, Anička — že jej pri konverzácii s nimi odumierajú mozgové bunky. Navyše sa smiala, že si myslela, že Jasmína ani nepozná slovo „abstraktné“.

Nevie, čo spravila zle

Rebekino správanie šokovalo divákov a pod príspevkami k danej epizóde zanechávali komentáre ako: „Rebeka veľmi sklamala, asi sa už ukazuje charakter.“ alebo „REBEKA SKLAMALA! Pridala sa k slepiciam.“ Bývalá favoritka následne priznala, že jej po tejto epizóde chodia aj správy s výčitkami, a preto sľúbila, že sa k celej situácii vyjadrí na sociálnej sieti. A to aj spravila.

„Veľa z vás mi píše, aby som sa vyjadrila k poslednej epizóde Ruže,“ začala Rebeka a pokračovala: „Ale ja úprimne veľmi neviem, k čomu sa mám vyjadriť, lebo neviem, čo som spravila také poburujúce, že to vyvolalo takéto reakcie.“

Rebeka následne zopakovala, že na tomto ceremoniáli dostali za úlohu dať čiernu ružu tomu, kto sa podľa nich správa inak vo vile medzi dievčatami a inak pred Rasťom. Svoju voľbu následne podporila argumentom: „Viete si tie epizódy pretočiť, viete si to tam dohľadať. Všetko to, čo som tam povedala, ste videli v „telke“. To nebolo o tom, že daj čiernu ružu tomu, koho nenávidíš alebo daj čiernu ružu tomu, od koho chceš, aby šiel domov.“

„A ďalšia vec — veď ja som nepovedala, že je hlúpa. Ja som povedala, že neviem, čo si o nej mám myslieť,“ dodala na záver ružička.