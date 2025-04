Najprv bola favoritkou, teraz všetkých sklamala. Diváci Ruže pre nevestu nešetria kritikou na jednu z ružičiek

Dráma v Ruži pre nevestu pokračuje a zatiaľ čo sa zdalo, že práve čierny ceremoniál ruží odhalí najviac tajomstiev a posvieti si na pravú povahu dievčat, opak je pravdou. Ešte pred ním sa totiž podľa divákov stihla jedna z favoritiek poriadne vyfarbiť, a kým doteraz jej mnohí výhru priali, po siedmej epizóde na ňu menia pohľad.

Nie je to pritom prvýkrát, čo diváci zmenili názor na jednu z favoritiek. Prvou takouto ružičkou bola Kristína, o ktorej si mysleli, že je milé a nežné žieňa až do momentu, keď mala ochutnávať jedlo, ktoré pripravili jej súperky a nielenže jej nič nechutilo, ale dokonca jedlo označila za „čistý grc“. V tomto okamihu jej súperky, ale aj diváčky pochopili, že Kristína vôbec nie je také neviniatko, ako sa zdalo, a tiež dokáže vystrčiť rožky. Teraz to isté ukázala aj jej blízka priateľka.

Pokazila si to u nich

Rebeka minulý ceremoniál ruží ostala v slzách. Najprv totiž odstúpila Kika, o čom jej podľa Rebekiných slov vôbec nepovedala, že má v pláne a potom sa Rasťo rozlúčil so Sárou. Rebeka tak ostala na izbe sama a obe jej blízke priateľky šli domov. Obidve pritom pred samotným koncom povedali, že výhru prajú najmä jej, keďže si myslia, že prechováva k Rasťovi skutočné city a najviac sa k nemu hodí.

Po vypadnutí kamarátok si tak Rebeka musela nájsť nové a zdalo sa, že nemala náročný výber. „Ja som si tak uvedomila, že ja vôbec neviem, do akej skupiny sa tu idem zaradiť. Že ja som teraz úplne mimo všetkého. Jedna skupina sú baby, ktoré to tu veľmi prežívajú a majú taký sídliskový humor. A potom sú tu druhé baby, také tichšie, menej výrazné a to s nimi, keď mám konverzáciu, tak mi pomaly odumierajú mozgové bunky,“ okomentovala svoju situáciu.

Zo začiatku to ale nevyzeralo, že drámu spustí práve Rebeka. Prvá hra totiž spôsobila dusnú atmosféru najprv medzi Berenikou a Aničkou, keďže ju označila za tú, ktorá len predstiera zamilovanosť voči Rasťovi a potom sa Anička pohádala aj s Timeou, keďže jej povedala, že je negatívna a zapája sa do drám. Anička následne dostala otázku, či je vo vile šikana, po ktorej náhle všetci zmĺkli. Atraktívna blondínka sa nakoniec rozhodla neodpovedať, no bolo jasné, že si jej súperky mysleli svoje.

Potom sa do kresla pravdy posadila Rebeka a dostala od Krištofa zákernú otázku. Spýtal sa jej totiž, ktorému dievčaťu vo vile podľa nej chýba intelekt. „Ja si myslím, že všetky dievčatá sú inteligentné,“ znela jej odpoveď. Dráma sa tak pri jej kole nekonala, no dievčatá si nadlho nevydýchli. Hneď po nej totiž nasledovala Karolína, ktorej pripomenuli, že sa dostatočne netešila, keď dostala pozvanie na rande od Rasťa a následne sa situácia vyostrila, keď mala povedať, kto je vo vile vulgárny a bez váhania označila Mišku a Azru. Ich správanie považuje za excentrické, na čo Azra hneď reagovala tým, že sa to správne nazýva „úprimnosť“.

Prišlo ohováranie, aké od nej nik nečakal