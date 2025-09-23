Prípad zmiznutého novinára Rýpala má dohru: Zadržali jednu osobu, je vo väzbe

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol o vzatí do väzby N. K. v súvislosti so zmiznutím novinára Pavla Rýpala. Vo väzbe je na obdobie dočasného odovzdania na územie Slovenskej republiky od 22. septembra do 3. októbra.
Rozhodnutie súdu je právoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila Mária Horáková z informačného centra ŠTS.
Správu budeme aktualizovať.
