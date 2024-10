Princezná Kate drží nad svojimi deťmi prísnu ruku. Toto pravidlo nemôžu porušiť

Pôsobí jemne a milo, no čo sa týka výchovy detí, je neoblomná. Aj Kate vie byť striktná, hlavne čo sa týka jedného pravidla, ktoré nemôžu jej ratolesti porušiť. Učí ich, ako nepodľahnúť záchvatom hnevu.

V nedávnom článku sme písali, že Kate Middleton s manželom princom Williamom stavajú svoje deti na prvé miesto. Hoci sa nezhodnú zakaždým na výchove 11-ročného princa Georgea, 6-ročného princa Louisa a 9-ročnej princeznej Charlotte, sú to príkladní rodičia.

Ako to rieši Kate?

Vychovať tri deti v útlom veku nie je jednoduché. Pocit zmätenosti, zlyhania a hanbu dokáže vyvolať záchvat zúrivosti dieťaťa, ktoré sa hodí o zem, alebo nesmierne vrieska. Ide o výzvu pre každého rodiča, a to aj pre princeznú Kate, ktorá to však zvláda na výbornú.

Ako sa píše na portáli Tyla, napriek tomu, že na verejnosti počas rôznych udalostí pôsobí Kate so svojimi deťmi pokojne, hovorí sa o nej, že má prekvapivo prísny prístup k rodičovstvu. Podľa denníka The Sun z roku 2020, je krik pre všetky jej ratolesti neprípustný a zakázaný. Týka sa to akýchkoľvek náznakov eskalácie hnevu.

„Neposlušné dieťa je odvedené z miesta hádky a pokojne sa s ním rozpráva buď Kate, alebo William. Veci sú vysvetlené a dôsledky načrtnuté, pričom nikdy na ne nekričia,“ povedal nemenovaný zdroj.

