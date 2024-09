William dbá na tradície, Kate sa riadi materinským inštinktom. Na tejto veci sa ohľadom výchovy nezhodnú

Objavili sa informácie, že princezná Kate „nebola nadšená“ z rozhodnutia svojho manžela princa Williama, týkajúceho sa ich detí a že budúca kráľovná proti tomu vzdorovala.

Ako píše portál Mirror, Kate Middleton a princ William sú známi ako praktickí rodičia, ktorí uprednostňujú blaho svojich troch detí – 11-ročného princa Georgea, 9-ročnej princeznej Charlotte a 6-ročného princa Louisa – pred všetkým ostatným. Hoci obaja stavajú svoje deti na prvé miesto, nie vždy sa zhodnú na tom, ako ich vychovávať.

Chce ho poslať na internátnu školu

Manželia, ktorí sú spolu od chvíle, keď sa spoznali ako študenti na univerzite v St Andrews, sa zosobášili v roku 2011 a v súčasnosti žijú vo Windsore v dome, ktorý je na kráľovské pomery pomerne skromný – Adelaide Cottage. Avšak napriek tomu, že pár je jednotný v tom, že uprednostňuje svoje deti, nie vždy sa zhodnú na tom, čo je pre ne najlepšie.

Zdroje tvrdia, že keď princ William rozhodol, čo by podľa neho bolo najlepšie pre princa Georgea, druhého v poradí na trón, Kate vraj nebola „príliš nadšená“.

Ako uviedol magazín OK, predmetom sporu medzi Kate a Williamom sa stal výber strednej školy, ktorá by bola najvhodnejšia pre ich najstaršieho syna Georgea, ktorý je v súčasnosti žiakom Lambrook School. V správe sa tvrdí, že Kate bola „menej ako nadšená“ možnosťou poslať syna do internátnej školy, ale William si želá, aby jeho syn navštevoval Eton College – školu, kde študoval nielen on, ale tiež princ Harry.

Je to proti jej presvedčeniu

Zdroje údajne tvrdili, že manželia mali na túto tému dokonca niekoľko hádok a „Kate dlho nesúhlasila s manželom, aby ho poslal preč, hoci je to tradícia“, a že podľa nej „poslať Georgea do takejto zdržanlivej vrchnostenskej inštitúcie ide proti všetkým ich snahám o modernizáciu monarchie“.

George zatiaľ zostane v Lambrooku, kde sú žiakmi aj jeho mladšia sestra a brat, keďže prípravná škola je určená pre deti do 13 rokov, takže môže ešte pár školských rokov zostať tam, kde je, informuje The Sun.

Napriek údajnému váhaniu Kate nad Eton College sa však jedna z kráľovských expertiek domnieva, že je to stále pravdepodobná voľba pre Georgea, keď príde čas na jeho prechod na ďalšiu školu. Ingrid Sewardová, šéfredaktorka časopisu Majesty Magazine, pre noviny uviedla: „Eton vyzerá veľmi pravdepodobne, pretože je tak blízko miesta, kde žijú.“ Dodala, že vzhľadom na vysoký účet za bezpečnosť, ktorý je spojený s členstvom v kráľovskej rodine, najmä tej vysoko postavenej v nástupníckej línii, dáva zmysel, aby George zostal v Lambrooku, prípadne navštevoval inú školu, ktorá by bola blízko.