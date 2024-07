Princ William a princezná Kate niekoľkokrát porušili kráľovský protokol. Toto je dôvod, prečo im to kráľovná Alžbeta dovolila

Už je jasné, že život mladého princa Georga bude už čoskoro obmedzený dôležitým kráľovským pravidlom. Už budúci rok by mal prestať cestovať s niektorými členmi svojej rodiny.

Ako informuje portál Tyla, ukazuje sa však, že toto obmedzenie je zavedené už roky, no týka sa členov kráľovskej rodiny, respektíve následníkov trónu len vtedy, keď dosiahli vek dvanásť rokov. Napriek tomu musia byť všetky spoločné cesty aj pod hranicu tohto veku schválené panovníkom. Pri niektorých prípadoch bolo toto pravidlo porušené, a to samotnými Williamom a Kate.

Ochrana kráľovskej línie

Pravidlo, že následníci trónu nesmú cestovať spolu, je zavedené, aby sa ochránila kráľovská línia v prípade nehody. Keďže princ George je momentálne druhý v poradí na trón, pravidlo sa bude týkať aj jeho. V júli 2025, keď princ George oslávi svoje dvanáste narodeniny, by mal cestovať len s hŕstkou špecifických rodinných príslušníkov, a to bez svojho otca Williama, no cestovať s ním nesmie ani jeho sestra, princezná Charlotte, ktorá je tretia v poradí na britský trón.

Kedy pravidlo William a Kate porušili?

Napriek tomu William a Kate toto pravidlo už predtým niekoľkokrát porušili, ale len so súhlasom kráľovnej Alžbety. Napríklad, v roku 2014 odleteli spolu s deväťmesačným Georgom na Nový Zéland a do Austrálie. Sám princ William bol v minulosti nútený dodržiavať rovnaké pravidlá, preto so svojím otcom, bratom a mamou cestoval spoločne len dovtedy, kým nedosiahol vek dvanásť rokov. Bývalý pilot kráľa Karola, Graham Laurie, vysvetlil, že William potom musel cestovať samostatným lietadlom.