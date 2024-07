Kráľovský expert zverejnil prekvapivý predpoklad. Princ Harry sa už čoskoro vráti do Británie, takto by ste si jeho príchod nepredstavovali

V súvislosti s kráľovskou rodinou existuje naozaj veľké množstvo špekulácií, a to hlavne vtedy, keď sa snažia udržať si čo najväčšiu mieru súkromia. Objavujú sa rôzne teórie od kráľovských expertov a niektoré sú naozaj zaujímavé.

Najnovšie portál Marca upozornil na to, že podľa kráľovského experta a životopisca Huga Vickersa sa princ Harry už čoskoro vráti do Británie. Princovo manželstvo podľa jeho slov nie je vôbec dokonalé a dáva mu tak desať rokov. Dovtedy je Harry späť v Spojenom kráľovstve, ale už bez svojej manželky. Manželstvo medzi Harrym a Meghan je podľa všetkého napäté a na mnohých veciach sa nezhodnú.

Vráti sa princ Harry domov?

„Myslím si, že sa vráti domov. Ak príde domov, bude to pre neho veľmi milé stretnutie, pretože to nebude čakať. Je dosť nahnevaný, ale jeho rodina ho uvíta. Kráľ mu nechal dvere otvorené dokorán a môže sa vrátiť kedykoľvek. Predtým vyzeral tak šťastne, keď si plnil svoje povinnosti a robil niečo pre druhých,“ povedal Hugo Vickers.

Meghan ho príliš kontroluje

Podľa neho má nad Harrym Meghan až príliš veľa kontroly, ktorá nie je zdravá. „Myslím, že vyzerá trochu zamrznuto z toho, že stratil kontrolu, aby som bol úprimný. Ako keby skamenel a nevie sa z toho dostať. Okrem toho je neodpustiteľné, čo Meghan urobila kráľovnej. Spôsobila väčšiu krízu ako smrť princeznej Diany,“ vysvetlil. Okrem toho si tiež myslí, že Harry ľutuje, že zanechal svoje kráľovské povinnosti, hoci sa mu spočiatku život v Amerike páčil.

Podľa Matta Wilkinsona, ďalšieho odborníka na kráľovskú rodinu, Meghan a Harry boli v Británii plní nápadov, vstávali o piatej ráno, aby všetko prebrali, no ako odišli do Ameriky, je to s nimi veľmi ťažké. „Nemyslím si, že toto je život, ktorý by Harry chcel.“