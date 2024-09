Prieskum ukázal, ako by skončili voľby do Národnej rady, ak by sa konali teraz. Jedna strana by bola veľmi sklamaná

Ak by sa parlamentné voľby konali na začiatku septembra, vyhralo by Progresívne Slovensko, ktoré by si oproti poslednému prieskumu z minulého mesiaca prilepšilo o 1,4 percenta, informuje Denník SME na základe prieskumu agentúry NMS Market Research, ktorý sa konal od 5. do 9. septembra 2024 na vzorke 1 001 respondentov.

Strana Michala Šimečku získala 24,5 percenta hlasov. Druhý skončil vládny Smer-SD, ktorý taktiež narástol o 1,4 percenta, na 23,9. Strana Hlas-SD skončila na treťom mieste a získala iba 12,6 percenta.

Do parlamentu by sa ešte dostali strany KDH (6,2 percenta), SAS (6,1 percenta) a Republika (6 percent). Voľby by sa skončili veľkým sklamaním napríklad pre Matovičove Slovensko (3,9 percenta) a SNS (3,5 percenta). Cez brány parlamentu by sa nedostali ani Demokrati (3,3 percenta) a maďarská Aliancia (3,4 percenta).