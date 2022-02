Príbeh krypto Bonnie a Clyde ožíva na Netflixe: Manželia prali bitcoiny v hodnote 4,5 miliárd dolárov

Dvojica Heather Morgan s manželom Ilyom Lichtensteinom získali prezývku „krypto Bonnie a Clyde“. Spájajú sa s najväčším kriminálnym prípadom finančného zločinu v histórii, ktorý nedokázali a pravdepodobne ani veľmi nechceli zamaskovať a na sociálnych sieťach prezentovali svoj luxus v plnej paráde. Od ich zatknutia ubehlo síce iba niekoľko dní, no Netflix už vo svojej tlačovej správe stihol uviesť, že ich príbeh chce priniesť divákom na obrazovky, píše portál LADbible.

Manželský pár bol zatknutý 8. februára, no ich kriminálne zločiny siahajú ešte do roku 2016. Konkrétne sa spájajú s hackerským útokom na burzu Bitfinex. Obvinení sú zo sprisahania s cieľom preprať miliardy dolárov vo forme ukradnutých kryptomien, ktoré boli odcudzené počas neho. Viac o ich prípade si môžete prečítať v našom článku, kde sa prípadu venujeme podrobnejšie.

Hodnota ukradnutej kryptomeny raketovo vzrástla

Hodnota ukradnutej kryptomeny bola v čase pred šiestimi rokmi 71 miliónov dolárov (viac ako 62 miliónov eur), jej cena však rástla a dnes sa pohybuje vo výške 4,5 miliardy dolárov (necelé 4 miliardy eur). Podľa Variety sa dvojica mala údajne nabúrať do burzy a ukradnúť 120-tisíc bitcoinových aktív. Ako ich hodnota rástla, snažili sa bitcoiny vyprať, vymieňať za NFT alebo použiť na kúpu zlata. Aktuálne sú obvinení z tohto zločinu a nie zo samotnej krádeže.

Svojím extravagantným životným štýlom sa netajili, o čom svedčia aj fotografie samotnej hlavnej aktérky tohto prípadu. Na sociálnych sieťach sa prezentovala ako influencerka a raperka.

Netflix sa na tento prípad pozrie zblízka

Netrvalo dlho, iba necelý týždeň po medializovaní tohto prípadu, streamovací gigant Netflix priniesol správu, ktorá pravdepodobne poteší milovníkov kriminálnych prípadov vychádzajúcich zo skutočných udalostí.

„Netflix objednal dokumentárny seriál zameraný na údajný plán manželov na pranie ukradnutej kryptomeny vo výške niekoľkých miliárd dolárov,“ cituje znenie tlačovej správy portál LAD Cible.

Stavila na to, čo divákov láka

Obľúbená streamovacia služba teda opäť stavila na aktuálny prípad, ktorý výrazne rezonuje aj v médiách. Iba nedávno uviedla dokument Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler), hraný seriál Neskutočná Anna (Inventing Anna) alebo doku-seriál Manipulátori (The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman).

Spája ich to, že v hlavnej úlohe zobrazujú podvody a ich aktérov, ktorí mnohokrát zostali nepotrestaní, alebo čelili spravodlivosti až po tom, ako napáchali množstvo škôd. Ďalším ich lákadlom boli peniaze, ktorých moc ich ovládla natoľko, že sa stali pre nich najdôležitejším zo všetkého.

Za vznikom seriálu o krypto manželoch sa bude stáť režisér Chris Smith, ktorý má svojom konte dokument o snáď najznámejšom únose dieťaťa – Kam zmizla Madeleine McCann? alebo snímku FYRE: Najväčší večierok, ktorý nikdy nebol o neslávne preslávenom hudobnom festivale, z ktorého sa napokon vykľul obrovský podvod.

V poslednej dobe na Netflixe vládnu dokumenty a hrané filmy či seriály, ktoré sú zamerané na „dokonalé“ podvody. Uvidíme, ako sa jeho fanúšikom zapáči príbeh najväčšieho finančného zločinu v histórii, ako ho označila samotná streamovacia služba.