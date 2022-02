Klamala, že je bohatou dedičkou, okrádala priateľov aj banky. Netflix zaplatil ruskej Barbie 320-tisíc za jej príbeh

Netflix naštartoval tento rok v štýle majstrovských podvodníkov, ktorí zmenili svoju identitu, aby mohli žiť život plný luxusu. Po dokumentárnom filme Podvodník z Tinderu, ktorý v týchto dňoch absolútne dominuje v rebríčku sledovanosti, prichádza s hranou minisériou o žene z priemerných ruských pomerov, ktorá ovládla vyššiu spoločnosť New Yorku a pre ktorú bolo pred súdom dôležitejšie to, ako vyzerá, než ľudia, ktorých oklamala.

Anna Sorokin sa narodila 23. januára 1991 v ruskom meste Domodedovo, nachádzajúcom sa iba 37 kilometrov od Moskvy. Ako uvádza Daily Mail, jej otec pracoval ako vodič kamiónu a Anna bola bystrým dieťaťom. V škole vynikala, dokonca sa venovala rôznym aktivitám aj mimo nej. Jej spolužiačka prirovnala ich študentské časy k filmu Protivné baby (Mean Girls), ktorý obe tak milovali a ako ktorého hlavnými hrdinkami sa cítili aj byť.

Z Ruska odišla do Nemecka

Keď mala Anna 16 rokov, s rodičmi sa presťahovala do Nemecka, kde jej otec dostal pracovné miesto. Z odchodu z Ruska nebola nadšená a život v Nemecku znášala ťažko. Podľa časopisu Harper’s BAZAAR bola počas strednej školy tichým dievčaťom.

Po jej skončení išla študovať na modernú umeleckú školu do Londýna, ktorú však rýchlo aj skončila a vrátila sa späť do Nemecka. Tam jej presúvanie nekončilo, už v roku 2013 získala stáž v Paríži pre magazín Purple. Zapáčila sa jej predstava odísť do New Yorku a presunula sa do miestnej pobočky magazínu.

Zmenila si meno a vydávala sa za nemeckú dedičku miliónov

Ak ste si zatiaľ hovorili, že nič na jej životnom príbehu nevyzerá podozrivo, práve naopak. Máte pravdu. Do tohto momentu Anna Sorokin pôsobí skôr ako mladé ambiciózne dievča, než ako podvodníčka, no čoskoro sa to zmenilo.

Daily Mail zistil, že v skutočnosti na prestížnu umeleckú školu nikdy nenastúpila, napriek tomu jej rodičia platili za ubytovanie aj dávali peniaze na život. Prelomovým bol práve odchod do USA, kde ju už nik nepoznal inak, ako Annu Delvey. Priezvisko Sorokin je v Rusku úplne bežným, na druhom kontinente však nechcela, aby ju spájali s domovom, ale s Nemeckom. Prijala totiž status falošnej miliónovej nemeckej dedičky.

Vydávala sa za dcéru vplyvného ropného magnáta a diplomata

S novým menom si vytvorila aj falošnú identitu. A nebála sa preháňať. Do New Yorku prišla ako dcéra bohatého otca, ktorý vlastne nebol kamionistom, ale ropným magnátom či diplomatom. Anna mala k umeniu blízko a v meste, ktoré nikdy nespí, mu nadobro prepadla. Alebo skôr vplyvným ľuďom, ktorí sa pohybovali okolo neho.

Okrádala priateľov, aj „New York“

Jej prvým vplyvným priateľom sa stal zberateľ umenia Michael Xufu Huang, ktorého využila na financovanie svojich záujmov. Ten síce čoskoro začal tušiť, že Anna je podvodníčka, už ju však nebolo možné zastaviť.

Hlavným dôvodom, prečo predstierala, že je bohatou nemeckou dedičkou bolo, že vďaka tomu mohla klamať bankárov či hotelierov, píše BBC. Dostala sa do dobrej spoločnosti, vďaka čomu sa o nej a jej živote na vysokej nohe začalo hovoriť. Bohatí priatelia Anne nemali problém kedykoľvek čokoľvek zaplatiť, napríklad počas cestovania, keď mala iba „problém s prevodom peňazí“. Nemecká dedička, ktorá rozhadzovala 100-dolárové bankovky, by im to predsa mohla kedykoľvek oplatiť. Výška jej zvereneckého fondu mala byť 67 miliónov dolárov.

Za hotely, súkromné lietadlá, reštaurácie a párty neplatila

Prišla dokonca so založením nadácie, na ktorej podporu získala investorov. Časopis Us Weekly uvádza, že celkovo okradla svojich „priateľov“ a podniky v New Yorku o 275-tisíc. Užívala si luxus večierkov, hotelov, súkromných lietadiel alebo reštaurácií bez toho, aby sama niečo platila.

Okrem toho sa Anne podarilo presvedčiť banku, aby jej požičala 100-tisíc dolárov, alebo falšovala dokumenty, aby získala pôžičku v neuveriteľnej výške 22 miliónov. Banky si ale začali všímať nezrovnalosti, rovnako ako aj hotely, v ktorých žila a za ktoré neplatila. Používala totiž falošné údaje platobných kariet. Iba dodáme, že išlo o luxusné bývania, kde sa jej dlhy šplhali na desiatky tisíc dolárov.

Na súde musela mať stylistu, väzenskú uniformu si neobliekla

Začalo sa viesť vyšetrovanie voči Anne Delvey zo strany hotelov aj bánk. V roku 2017 dostala prvé obvinenia. Bola zatknutá 3. októbra. A to so štýlom, ako sa patrí. Vyšetrovateľom sa podarilo presvedčiť jej bývalú kamarátku, aby ju vylákala zo zariadenia pre liečbu závislostí, kde sa práve nachádzala. Plán sa jej vydaril a Anna bola odvedená za mreže.

Dostala sa až pred súd, kde si odmietla obliecť väzenskú uniformu a musela mať pri sebe stylistu, ktorého úlohou bolo starať sa o jej vzhľad. Nemohlo to byť inak, veď už v škole ju prezývali Barbie. V čase konania súdneho procesu v roku 2019 prestížny The New York Times zverejnil veľký článok s rozhovorom so samotnou Annou, na ktorom už podľa titulku „nebolo nič normálne“.

Chcela žiť ako boháčka, skončila vo väzení

Charakterizovali ju ako zlomyseľnú a Anna sa im sama priznala, že nebola dobrým človekom. Zároveň povedala, že neľutuje nič z toho, čo urobila. A urobila by to znova. Život v luxuse si ju získal a túžila patriť do smotánky. 25. apríla 2019 bola odsúdená za štyri krádeže, tri veľké krádeže a pokus o jednu veľkú krádež na 4 až 12 rokov väzenia, okrem toho dostal peňažnú pokutu a deportáciu do Nemecka.

Podľa NBC News bola vo februári 2021 podmienečne prepustená z väzenia za dobré správanie. Trvalo však iba šesť týždňov, kým sa dostala späť do väzenia, kvôli neplatným vízam.

Netflix za sfilmovanie jej príbehu zaplatil poriadne mastnú čiastku

V roku 2018 ju kontaktoval Netflix s lákavou ponukou – sfilmovať jej príbeh. Slovo lákavá ešte zdôrazníme, pretože Anna za súhlas dostala 320-tisíc dolárov. Následne ich použila na splatenie svojich dlhov.

V minisérii s názvom Neskutočná Anna (Inventing Anna) sa jej postavy zhostila herečka Julia Garner, ktorú možno dobre poznáte vďaka seriálu Ozark. Neskutočná Anna vyrozpráva príbeh falošnej nemeckej dedičky na Netflixe už tento piatok.