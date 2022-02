Prali kryptomeny v hodnote 3,6 miliárd. Dolapili raperku s manželom, ktorí sa zaplietli do neuveriteľného spiknutia

Americké ministerstvo spravodlivosti informovalo, že zhabalo viac ako 3,6 miliardy dolárov a zatklo dvojicu z New Yorku, ktorú obvinili zo spiknutia s cieľom preprať miliardy dolárov vo forme kryptomien ukradnutých v roku 2016 prostredníctvom hackerského útoku na virtuálnu burzu.

Zhabaná suma, ktorá je najvyššia v histórii, súvisela s hackerským útokom na burzu Bitfinex pred takmer šiestimi rokmi. V prípade dokázania viny im hrozí až 25 rokov väzenia.

Obnos menili za NFT, darčekové poukážky či iné kryptomeny

Dvojicu obvinených, 34-ročného občana Ruska a USA Iľju Lichtensteina a jeho 31-ročnú manželku Heather Morganovú, zatkli v utorok v newyorskej štvrti Manhattan.

„Odkaz páchateľom je jasný: Kryptomeny nie sú bezpečné útočisko. Dokážeme a vypátrame peniaze a nezáleží na tom, v akej sú forme,“ uviedla vo vyhlásení Lisa Monacová, námestníčka amerického ministra spravodlivosti.

Ako informuje portál LAD Bible, manželia sa počas nelegálnej činnosti snažili schovať skutočný obnos najrôznejšími spôsobmi. Niektoré z nich napríklad zahŕňali konvertovanie bitcoinu na iné meny či falšovanie identity. Bitcoin tiež zamieňali za NFT menu a časť z neho napríklad použili na darčekovú kartu do Walmartu v hodnote 500 dolárov (zhruba 440 eur).

Sociálne siete zaplnili majetkom, ktorý im nepatril

Čo by ste urobili, ak by sa vám pod rukami premieľalo toľko nelegálne získaných peňazí? Vystupovali by ste so svojím špinavo získaným majetkom verejne?

Asi každý z nás povie, že by urobil pravý opak a snažil by sa zachovať si rúško anonymity. Tá ale pre párik nepredstavovala žiadny problém.

Morgan sa na sociálnych sieťach prezentovala so svojím rapom pod menom „Razzlekhan“ – a ako o nej uvádza jej stránka, máte si pod tým predstaviť „niečo ako Džingischána, ale lepšieho“.

K tomu sa párik rád chválil aj svojím bohatstvom. Na sociálnych sieťach sa tak zdá, že sa Morgan okrem rapu snažila uchytiť v pozícii influencerky. Jej manžel k tomu ešte pridal poslednú bodku svojím poradenstvom v predaji a podnikaní.

Vo Forbese je o Morgan napísané: „Keď sa práve nevenuje reverznému inžinierstvu čiernych trhov, aby vymyslela lepšie spôsoby boja proti podvodom a počítačovej kriminalite, baví ju rap a navrhovanie streetwear módy.“

Dvojica zadržaných však nie je obvinená pre samotný útok na burzu Bitfinex, počas ktorého hacker inicioval viac ako dvetisíc neoprávnených transakcií, ktorými ukradnuté financie poslal do digitálnej peňaženky pod kontrolou Lichtensteina.