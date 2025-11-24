Pri zrážke električiek v Košiciach sa malo zraniť osem ľudí. Prvotné informácie hovoria o nepozornosti vodičky

Pri pondelkovej zrážke dvoch električiek v košickej mestskej časti Západ utrpelo zranenia nateraz nezisteného rozsahu osem ľudí. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, podľa ktorej si zranených prevzali do svojej starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej služby. V čase nehody malo byť v električkách dokopy 40 osôb.
„Podľa prvotných informácií z miesta dopravnej nehody sa vodička električky R7 pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu električky a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazila do pred ňou idúcej električky, s ktorou jej vodič zastavil na červený signál svetelnej signalizačnej sústavy. Na miesto boli ihneď vyslané všetky záchranné zložky,“ spresnila.
Vodiča aj vodičku podrobili dychovej skúške i orientačnému testu na prítomnosť drog v ich organizme. Oba testy boli negatívne.
