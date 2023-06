Pri platbe kartou v zahraničí si dajte dobrý pozor. Vďaka tomuto jednoduchému triku môžete ušetriť niekoľko eur

Cieľom cestovania do každej destinácie je, prirodzene, spoznať niečo nové a zažiť veci, ktoré ste predtým nemali možnosť vidieť. Čo sa však týka platenia v zahraničí, tam sa predsa len odporúča ostať menej experimentálny a byť radšej viac opatrný, píše CNN.

Článok pokračuje pod videom ↓

V minulosti malo cestovanie do krajiny, v ktorej sa používa odlišná mena, niekoľko komplikácií. Jednou z nich bola nutná výmena peňazí v zmenárni. Dnes je to však pre väčšinu civilizovaného sveta tabu. Platby prebiehajú online a ak náhodou neplatíte kartou, v prípade potreby si danú menu vyberiete priamo z bankomatu.

Poplatok môže byť pomerne vysoký

Tip pre všetkých ľudí, ktorí cestujú do štátu s inou menou, akú používate vy, je teda ten, aby sa elektronické platby stále uskutočňovali v domácej mene daného štátu. Pre príklad, Slovák navštívi reštauráciu v Anglicku, kde má účet za večeru v hodnote 88,43 libier. Ak na platobnom termináli zvolíte možnosť platenia v librách, z účtu vám stiahne v prepočte približne 102 eur. Ak by ste však klikli na eurá, kvôli dynamickej konverzii by ste v konečnom súčte utratili necelých 108 eur.

Prirodzene, vidieť na displeji sumu vo vlastnej mene, ktorej hodnotu si človek vie okamžite premietnuť, je pravdepodobne prijateľnejšie, no aj CNN upozorňuje, že pri tejto voľbe dynamickej konverzie za poplatok až do úrovne 7,6 % zo sumy, ktorú platíte.

Pozor aj na bankomaty

Pozornosť je teda nutné venovať aj pri výberoch z bankomatov, kde sa vás v zahraničí bude prístroj pýtať, či chcete akceptovať, respektíve odmietnuť dynamickú konverziu. Pri akceptovaní vás teda výber peňazí môže na konci dňa stáť o niekoľko desiatok eur viac, než máte reálne v rukách, keďže zaplatíte poplatok banke.

Slovákom sa tieto „problémy“ doteraz mohli diať aj v obľúbenom Chorvátsku, no keďže od januára 2023 vstúpili do eurozóny, v letnej sezóne vám na dovolenke postačia už len eurá bez nutnosti zmeny na kuny. Vzhľadom na okolité štáty to však stále v rámci Európskej únie platí v Maďarsku, Poľsku aj Česku, kde sú odlišné meny.