Pri Moskve sa zrútilo lietadlo. Na palube mal byť aj Prigožin

Desať ľudí v stredu zahynulo pri havárii súkromného lietadla severne od ruskej metropoly Moskva. Podľa ruského úradu pre civilné letectvo bol na zozname pasažierov aj vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. TASR informuje na základe správy stanice Sky News.

Agentúra AFP citovala ruské tlačové agentúry, podľa ktorých je Prigožin medzi obeťami havárie lietadla. Zahynúť malo všetkých desať pasažierov na palube.

A military plane crashed in the Bologovsky district in the Tver region, Russian media reported.

According to preliminary data, 7 people were killed. pic.twitter.com/6mTwfX8PLD

— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023