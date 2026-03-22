Pri autobusovej stanici objavili ľudské telo bez známok života. Polícia vyšetruje nález na západe Slovenska

V Brezovej pod Bradlom v okrese Myjava našli v sobotu (21. 3.) popoludní v blízkosti autobusovej stanice ľudské telo bez známok života. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Policajná hliadka po príchode na miesto nález potvrdila. Vo večerných hodinách na mieste prebiehali prvotné procesné úkony. „Prípadom sa intenzívne zaoberáme,“ ozrejmila.
Presné príčiny a okolnosti úmrtia zatiaľ nie sú známe. Určiť ich má až zdravotno-bezpečnostná pitva. Dodala, že pre prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku