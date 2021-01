Prekvapenie pre všetkých: HBO oficiálne potvrdilo pokračovanie kultového seriálu

Špekulovalo sa o tom už niekoľko týždňov a fanúšikovia z toho boli doslova vo vytržení. Teraz je už však všetko isté – návrat kultového seriálu Sex v meste v novej minisérii potvrdila jedna z jeho hlavných hereckých hviezd.

Kultový seriál Sex v meste (Sex and the City) sa vráti na obrazovky vďaka streamovacej platforme HBO Max. Potvrdila to herečka Sarah Jessica Parker, predstaviteľka ikonickej Carrie Bradshaw, prostredníctvom svojho Instagramu.

Pokračovanie kultového seriálu pod novým názvom

Seriál podľa všetkého ponesie nový názov – volať sa bude Just Like That, čo je fráza, ktorou postava Carrie začínala alebo končila mnohé zo svojich príhod.

Nebude to však len Sarah Jessica Parker, kto sa do novej inkarnácie Sexu v meste vráti. Okrem nej sa môžu fanúšikovia tešiť aj na Cynthiu Nixon a Kristin Davis.

Reboot seriálu na streamovacej platforme HBO Max sa však bude musieť zaobísť bez herečky Kim Cattrall, s ktorou sa Parkerová príliš nemusí a teda tá sa v nocýh epizódach vôbec neobjaví.

Na začiatok je podľa webu LAD Bible objednaných 10 zhruba polhodinových epizód, dátum ich premiéry však zatiaľ známy nie je. S určitosťou ale môžeme povedať, že nový Sex v meste nám ukáže, kam sa trojica hlavných hrdiniek – Carrie, Miranda a Charlotte – dostala po rokoch, čo sme ich videli naposledy v druhom celovečernom filme. Tentokrát budú môcť objavovať spôsoby randenia v 21. storočí, čo môže priniesť zaujímavé dejové zvraty, keďže v čase vysielania pôvodného televízneho seriálu o online zoznamkách nebolo ani chýru. Bude teda trojica priateliek využívať na randenie a zoznamovanie sa s mužmi Tinder? Uvidíme.

Reboot k seriálu, 2 celovečerákom aj spin-offu

Seriál Sex v meste vytvoril v roku 1997 slávny televízny producent Darren Star (vytvoril hity ako Beverly Hills 90210, Melrose Place či nedávnu novinku na Netflixe Emily In Paris). Na obrazovkách vydržal po dobu šiestich rokov a získal uznanie ako divákov, tak aj kritikov. Toho výsledkom je zisk niekoľkých ocenení, vrátane siedmich cien Emmy, osem Zlatých glóbusov a 11 cien Screen Actors Guild Awards.

Seriál sa dočkal aj dvoch celovečerných filmov, ktoré rovnako oslávili divácky i kritický úspech. Snímky vyšli v rokoch 2008 a 2010. Na motívy Sexu v meste vznikol aj spin-off seriál s názvom The Carrie Diaries, ktorý vysielala v rokoch 2013-2014 americká stanica The CW. Príbeh o mladej Carrie počas jej študentských čias sa však s pozitívnymi ohlasmi nestretol a dodnes ho mnohí skalní fanúšikovia pôvodného seriálu zatracujú. Uvidíme teda, čo prinesie Just Like That, produkcia ktorého štartuje už v máji tohto roka.