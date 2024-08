Pozornému oku opäť neušla chyba v obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám. Diváci upozornili na tento detail, ktorý nesedí

Seriál Dunaj, k vašim službám už dlhodobo patrí medzi najsledovanejšie projekty na televíznych obrazovkách. Na Markíze trhá rekordy sledovanosti a mnohí ľudia už túžobne očakávali nástup novej série. Najnovšie sa v jednej z fanúšikovských skupín objavil ďalší detail, ktorý tvorcom seriálu ušiel.

Teraz ide o záber, v ktorom sa do popredia dostane detský kočík. Ako však upozornila jedna sledovateľka seriálu, tento konkrétny kočík sa k nám dostal až v roku 1985, pričom seriál sa odohráva v roku 1939. Mnohí ľudia už predtým obvinili rekvizitárov z nedôslednosti a z toho, že si myslia, že by mali byť dôslednejší, keď pracujú na historickom seriáli.

Mnohým divákom neušli chyby

Toto však nie je jediná chyba, ktorú podľa pozorných divákov urobili. „Totálny prešľap celej výpravy, najviac sa mi páčia tie socialistické vypínače a potom počúvanie Rock&rollu z rádia v dobe, keď ešte ani neexistoval a v štáte, kde bol jazz a americká hudba prísne zakázané,“ napísal jeden komentujúci.

Mnohí však upozornili na to, že je to jednoducho seriál a nie historický dokument, preto by z toho ľudia nemali robiť veľkú vedu. Niektorí tiež poukázali na to, že je dôležité, že na takomto seriáli vôbec niekto pracuje a že sa ukazuje realita danej doby, na ktorú mnohí ľudia zabúdajú a nejaké rekvizity nie sú až také podstatné. „Sústreďte sa radšej na dej a nie na chyby,“ odporúčala jedna diváčka v komentároch.