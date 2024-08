Vieme, ako sa bude ďalej vyvíjať seriál Dunaj, k vašim službám. Nenávidenú postavu čaká radikálna premena, ktorá prekvapí

Prvé detaily novej série Dunaja sú už známe. Ako informuje portál MediaBoom, už na začiatku sa diváci dozvedia, čo sa stane s postavou Petra Kučeru.

Článok pokračuje pod videom ↓

Markíza odštartuje novú sériu už tento týždeň v utorok a zdá sa, že siedma séria bude drsnejšia, než kedykoľvek predtým. Svoje urobí aj to, že dej je zasadený do veľmi temného obdobia – prvých transportov Židov do koncentračných táborov, kde v nemalej miere cítiť výrazný vplyv nacizmu. Potvrdil to aj Emil Horváth, ktorý stvárňuje Rudolfa Kučeru a Barbora Chlebcová, ktorá hrá otvorenú nacistku Terezu Lapšanskú.

Drsná séria

Táto séria by mala byť veľmi silná aj podľa Evity Twardzik, ktorá je scenáristkou seriálu. Mnohých divákov zaujíma osud Petra Kučeru, ktorého na konci série postrelili. To, či obľúbená postava prežije, sa ale diváci dozvedia hneď v úvode. Tí však ale očakávajú, že prežije. Postava Kláry Kučerovej, ktorú hrá Kristína Svarinská, si bude musieť zvykať na úlohu matky a podľa jej slov ju bude čakať ešte veľká výzva. Kučerovcov tiež zasiahnu správy, ktoré s celou ich rodinou poriadne otrasú a do ich domu zavíta hosť, ktorého nečakali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Waltera čaká zmena

Klausovci budú spolu v novej sérii aj napriek tomu, že Walter (Ján Koleník) odhalil neveru svojej manželky Helgy (Jany Majeskej) a jej plán úteku s Ludwigom (Marekom Fašiangom). „Dvojicu už nemalo viac čo spájať, iba vzájomná nedôvera až nevraživosť. Osud to však chce inak a Klausovci budú spolu aj v novej sérii. Dôvodom však nebude Helgino tehotenstvo, ktorá sa pripravuje na pôrod. Ten pre ňu môže skončiť fatálne – na nemocničnom lôžku sa totiž ocitá v ohrození života. Spúšťačom silnej dejovej linky sa môžu stať tajomné telefonáty, ktoré začnú Klausovci dostávať už budúci mesiac.“

Postaví sa režimu?