Posledné mesto vo Fukušime otvára svoje brány. Po 10 rokoch sa sem vrátili prví traja obyvatelia

Mesto Futaba museli obyvatelia opustiť pred viac ako 10 rokmi po fukušimskej havárii. Svoje domovy si nanovo budovali inde, mnohí však nestrácali nádej, že raz sa sem vrátia. A konečne sa podarilo, do Futaby sa vrátili prví traja obyvatelia. V nasledujúcich 5 rokoch by sa sem malo nasťahovať 2 000 ľudí.

Po 10 rokoch sa vrátili traja obyvatelia

Minulý mesiac sa Yoichi Yatsuda prvýkrát po viac ako desiatich rokoch vyspal vo svojej vlastnej posteli. Donedávna to bol nesplniteľný sen. Yatsudovým domovom je totiž mestečko Futada, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti jadrovej elektrárne Fukušima. 70-ročný Yoichi bol jedným z tisícky ľudí, ktorí museli po havárii v marci v roku 2011 zo svojich domovov ujsť, píše portál The Guardian.

Po tom, čo Japonskom otriaslo zemetrasenie, tsunami a následne havária jadrovej elektrárne, o svoj život sa obával nielen Yoichi so svojou manželkou, ale aj ďalších 160 000 obyvateľov Fukušimy. 18 000 ľudí prišlo o život. Napriek tomu všetci dúfali, že sa domov vrátia o niekoľko týždňov. „Ak by mi niekto povedal, že budem musieť čakať tak dlho, aby som sa mohol vrátiť domov, rovno by som to vzdal,“ hovorí cyklista na dôchodku. Od katastrofy totiž žil už na 10 rôznych miestach.

Futaba je posledným z desiatok miest, kam sa ľudia postupne vracajú a pokúšajú sa vybudovať si domov nanovo. Donedávna to boli zakázané zóny, kde bola radiácia príliš vysoká na to, aby tu mohli obyvatelia žiť bezpečne. Ľudia sa sem z času na čas vracali, aby na svoje domy dozreli. Napríklad, do domu Yatsudovcov sa na istý čas nasťahovali diviaky, ktoré museli vyhnať.

Mnohí sa už nevrátia, úrady však chcú prilákať 2 000 obyvateľov

Traja ľudia vo Futabe mohli na skúšku ostať aj na noc prvýkrát už v januári. Úrady dúfajú, že sa postupne začne do mestečka vracať viac ľudí. Návrat má pre mnohých horko-sladkú príchuť. Pred haváriou tu žilo 7 000 obyvateľov. Na skúšobnú dobu sa chcelo vrátiť len 15 z nich. Trvalými obyvateľmi sa napokon stali len 3 ľudia.

Mnoho ľudí si našlo prácu inde a vybudovali si nový život v rôznych mestách naprieč Japonskom. V prieskume sa až 60 % niekdajších obyvateľov vyjadrilo, že už nemajú v pláne vrátiť sa do Futaby. Najmä mladým ľuďom sa príliš nechce vracať do mesta, kde nie sú školy, obchody a celú infraštruktúru je potrebné budovať nanovo. Navyše, niektoré domy bolo kvôli napáchaným škodám nevyhnutné zdemolovať.

Okrem manželov Yatsudovcov sa do mesta vrátil aj 78-ročný Yasushi Hosozawa. Vo Futabe sa narodil a nepochyboval o tom, že sa sem vráti. Podmienky zatiaľ nie sú ideálne, nemá tečúcu vodu a ak chce použiť toaletu, musí ísť na neďalekú železničnú stanicu. Nikto neverí, že život tu bude taký, ako pred katastrofou. Každý však dúfa, že tu čoskoro bude žiť aspoň 2 000 ľudí – nielen starých, ale aj nových obyvateľov.