Porodila v kúpeľni a 14-krát bodla nožnicami dcérku, hodila ju do koša. Žena, ktorá spáchala tento zločin, zomrela

Pred niekoľkými hodinami zomrela istá Rachel Tunstill, ktorá sa neslávne preslávila svojím brutálnym činom, informuje Mirror. Stalo sa tak vo väzení, kde si odpykávala svoj trest a okolnosti jej úmrtia zatiaľ nie sú známe.

Začiatkom roka 2017 začala Rachel doma rodiť a v kúpeľni priviedla na svet dieťa. Kým sa to dialo, jej priateľ hral vedľa v izbe hry. Prišla za ním, oznámila mu iba to, že o dieťa prišla a vypýtala si od neho nožnice. Netušil, že ich o pár sekúnd neskôr použije na zabitie dcéry.

Dobodala novonarodené dieťa

Ukázalo sa, že dieťa prišlo na svet živé, no Rachel novonarodené dievčatko bodla celkovo až 14-krát, čím ho usmrtila. Mierila do chrbta, krku aj hrudníka. Svojmu partnerovi to zatajila. Tým sa ale táto hrôza ešte neskončila.

Rachel tvorila so svojím priateľom pár deväť rokov a mala vysokoškolský titul z forenznej psychológie. Prečo sa rozhodla uchýliť k takémuto činu, nie je známe. Po tom, ako svoje dieťa dobodala, zabalila ho do igelitovej tašky a následne „odhodila“ do koša na odpadky v kuchyni. Ďalej pokračovala vo svojom živote, ako keby sa nič nestalo a večer strávila pred televíziou.

Za svoj čin bola potrestaná a dvakrát odsúdená na doživotie, v roku 2017 a 2019.