Najškaredšia žena na svete: Váži len 29 kíl a deti sa jej báli. Ľudia jej prajú smrť a odkazujú, aby sa poriadne najedla

Žijeme v dobe sociálnych sietí, ktoré vytvárajú mylné predstavy o ideáli krásy. Keď sa objaví niekto, kto do neho nezapadá, čelí nepríjemným pripomienkam a šikane aj zo strany úplne cudzích ľudí, ktorí vôbec nepoznajú jeho príbeh. Ešte smutnejšie je to v prípade, ak ide o človeka, ktorý trpí nejakým druhom postihnutia, ktoré sa odzrkadľuje na jeho vzhľade. Niečo o tom vie aj žena menom Lizzie Velásquez. Napriek svojmu ťažkému osudu je však inšpiráciou pre mnohých ďalších.

V článku sa dozviete aj: prečo sa ju po pôrode v nemocnici báli ukázať mame;

kvôli čomu váži len 29 kíl;

akou náhodou zistila, že je „najškaredšou ženou na svete“;

aké nechutné komentáre jej ľudia adresovali kvôli výzoru;

že jej stále hovoria, aby sa poriadne najedla.

Báli sa, že sa pri pohľade na dcéru zblázni

Lizzie Velásquez sa narodila 13. marca 1989 v americkom Texase. Od tohto momentu jej rodičia pravdepodobne vedeli, že to nebude mať v živote jednoduché. Ako uvádza BBC, vážila len 1,2 kilogramu a lekári upozornili rodičov, že sa o svoju dcérku budú musieť starať pravdepodobne do konca života. Kým by táto správa mnohých vystrašila, Lizzie mala šťastie, že prišla na svet do rodiny, ktorá ju absolútne prijala.

Fox News približuje skúsenosť jej mamy, ktorá sa odohrala hneď po narodení. Predtým, ako mohla svoju dcéru vziať do náručia, prišla k nej sestra aj s fotkou Lizzie. Ukázala jej ju, aby ju pohľad na dievčatko tak nešokoval. „Báli sa toho, že sa zbláznim, keď ju uvidím,“ podľa portálu uviedla pre ABC News.

Váži 29 kilogramov

Lizzie mala nízku váhu pri narodení a má ju aj v dospelosti. Trpí vzácnym Marfanovým syndrómom a lipodystrofiou, ktorá jej bráni priberať, čo znamená, že váži len okolo 29 kilogramov, spomína Mail Online. Môže zjesť koľko chce, nedokáže pribrať.

Tieto diagnózy vplývajú na jej mozog, kosti či oči — na jedno je úplne slepá. Podľa BBC ju sužuje aj problém s pravou nohou, ktorá sa jej môže ľahko zlomiť kvôli tomu, že má na nej nedostatok tuku.

Video „najškaredšej ženy sveta“

Namiesto prijatia a rešpektovania okúsila, akí dokážu byť ľudia zlí. Pre Today opísala, že už v škôlke si uvedomila, že je iná. Ostatné deti sa jej báli a dali jej zreteľne pocítiť, že medzi ne nepatrí. Na strednej škole sa začala venovať rôznym aktivitám a aj vďaka podpore svojich rodičov sa snažila stále bojovať a zostávať pozitívna.

Obrovský šok na ňu čakal, keď mala 17 rokov a náhodou objavila na internete krátke video. Ukazovalo „najškaredšiu ženu sveta“. Keď si ho zvedavo rozklikla, zistila, že tou najškaredšou ženou má byť ona.

„Tým kliknutím sa mi obrátil život naruby. Bolo to moje video a malo cez 4 milióny prehratí,“ opísala Lizzie. Začala si čítať kruté komentáre, ktoré spájalo jedno jediné — všetky boli plné nenávisti a hejtu.

Postavila sa im

Hovorí sa, že práve negatívne skúsenosti vedia človeka posilniť a zmeniť jeho život. A tak to bolo aj v prípade Lizzie. Po tom, ako si prečítala komentáre typu, „prečo si ju rodičia vôbec nechali“ alebo s prianím jej smrti, sa uzavrela do seba ešte viac a upadla do veľkej frustrácie. No napokon sa rozhodla všetkým ukázať, ako sa mýlia.

Začala tam, kde našla šokujúce video. Založila si YouTube kanál @littlelizziev, kde vystúpila pred kritických ľudí, ktorí jej priali len to najhoršie. Začala verejne hovoriť o sebe a nebránila sa odpovedať na ich zvedavé otázky. Tým to neskončilo.

Napísala knihu a v roku 2015 vyšiel dokumentárny film s názvom A Brave Heart: The Lizzie Velasquez Story, ktorý nie je len o nej, ale venuje sa v ňom téme šikany na internete, ktorú pri vyššie spomínanom videu pocítila na vlastnej koži a nebolo to nič príjemné. Dodnes sa venuje osvete v tejto téme.

Kontroverzné video jej zmenilo život