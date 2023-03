Poriadne vás nahnevajú: Najväčšie diery v sitkome Priatelia, ktoré ste si ani len nevšimli

Medzi jeden z najznámejších a najobľúbenejších sitkomov nepochybne patria Priatelia (Friends). A niet sa čomu čudovať. Aj po rokoch dokážu svojich divákov rozosmiať, a možno práve v tom spočíva ich najväčšie čaro. No aj keď ste ich už videli miliónkrát, mohlo sa stať, že vám tieto nezrovnalosti v deji ušli.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako je možné, že Carol bola s Rossom tehotná?

Ak patríte medzi skalných fanúšikov tohto sitkomu, možno ste si pri sledovaní uvedomili, že mu logické plynutie času veľa nehovorí. Dôkazom sú napríklad dohady o veku jednotlivých postáv, ktorý sa všelijako menil. Podobná situácia nastáva aj pri Carolinom tehotenstve.

Portál Looper upozornil na veľkú nezrovnalosť v prvých epizódach Priateľov. Na začiatku sa Carol a Ross dozvedajú, že budú mať spolu dieťa. V tretej časti sa ale ukáže, že už rok predtým Ross odhalil, že je jeho manželka lesbička a má pomer so Susan. Vzhľadom na charaktery a vzťah týchto postáv veľmi nedáva zmysel, že by dvojica mala spolu sex ešte rok po tomto zistení.

Rachel bola tehotná aj viac ako rok

Posuňme sa o niekoľko sérii vpred, k tehotenstvu Rachel. Ani tu totiž časová os nedávala úplne zmysel. Prípadne ak áno, je zvláštne, prečo nikto nebol prekvapený z toho, že obľúbená hlavná hrdinka bola tehotná viac ako rok. Insider vysvetlil túto nezrovnalosť nasledovne:

Svadba Monicy a Chandlera, ktorá sa konala v polovici mája, odhalila, že Rachel je tehotná. Časti plynuli ďalej, až sme sa dostali k Vďakyvzdaniu. Ako možno viete, to sa v USA oslavuje koncom novembra. Čiže, ak bola Rachel v máji už mesiac tehotná, znamenalo by to, že počas Vďakyvzdania je už v siedmom mesiaci. No nič tomu nenasvedčuje.

Druhá nejasnosť sa týka samotného pôrodu. Bežné tehotenstvo trvá 9 mesiacov, takže Rachel mala rodiť v januári, čo ale nesedí s opisom horúceho počasia a oblečenia, ktoré mala v tom momente oblečené. Takže to vyzerá, že porodila až počas leta, a teda bola tehotná viac ako rok.

Dvakrát prvé „milujem ťa“

Kým mnohí diváci fandili vzťahu Rachel a Rossa, potom sú tu aj tí, ktorí nedali dopustiť predovšetkým na vzťah Monicy a Chandlera. Najprv začal románikom, ktorý držali v tajnosti, no prerástol až v manželstvo. Jedným z ich ikonických spoločných momentov je nepochybne vyznanie lásky, ktoré adresoval Chandler Monice v ôsmej časti piatej série. Stalo sa tak v známom momente, kedy tancovala s moriakom na hlave.

O šesť častí neskôr však Chandler Monice opäť povedal, že ju miluje a zostala z toho rovnako zaskočená, ako by to bolo po prvýkrát. Aj keď pravdou je, že nebolo.

Trik s peniazmi

Ak patríte medzi skutočne pozorných divákov, alebo Priateľov poznáte odpredu aj odzadu, možno ste si všimli ďalšiu dieru, ktorá súvisí s Chandlerom. Ešte predtým, ako sa dali dokopy s Monicou, chodila s Richardom.

Keď chodil s Monicou, pomocou triku zvykol podstrčiť peniaze čašníkovi, aby ich skôr usadil k stolu. Keď Monica chodila s Chandlerom, chcela, aby to vyskúšal aj on. No vôbec mu to nešlo. V skutočnosti však tento trik Chandler ovládal, pretože ho to v minulosti naučil sám Richard. Takže to vyzerá, že tvorcovia na túto skutočnosť akosi pozabudli.