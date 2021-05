Miznúce predmety aj dve Rachel: 8 najväčších a najčastejších chýb v sitkome Priatelia

Už len pár hodín zostáva do premiéry novej bonusovej epizódy sitkomu Priatelia, ktorú exkluzívne po celom svete uvedie spoločnosť HBO. O novinku, v ktorej sa stretne šestica najznámejších seriálových priateľov v histórii televíznej zábavy, samozrejme, nebudú ukrátení ani slovensko-českí diváci. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli obzrieť za viac ako 250 epizódami kultového sitkomu aj my.

Priatelia (Friends) nás svojimi príbehmi zabávali dlhých 10 vysielacích sezón. Za ten čas boli divákom predstavené desiatky vedľajších postáv, dejových línií a množstvo iných maličkostí, kvôli ktorým sme tento sitkom milovali.

Populárny americký seriál má však na konte nielen vydarené fóry a príbeh, ktorý by sa dal sledovať snáď donekonečna, ale, či už si to priznáme alebo nie, aj množstvo chýb. O tých mnohí jeho verní fanúšikovia doposiaľ možno ani netušili.

Pri príležitosti blížiacej sa premiéry špeciálu Priatelia: Zase spolu (Friends Reunion: The One Where They Got Back Together), sme sa preto rozhodli pozrieť a zaspomínať na veci, na ktoré šestica hercov v chystanej hodinovej novinke zrejme spomínať vôbec nebude. Týchto 8 chýb možno uniklo aj vašej pozornosti naprieč všetkými desiatimi sériami Priateľov.

„Presťahovaní“ z nižších na vyššie poschodie

Ide azda o najznámejšiu „chybu“ tvorcov v seriáli. Zatiaľčo počas prvých epizód Monica (Courteney Cox) s Rachel (Jennifer Aniston) a Chandler (Matthew Perry) s Joeym (Matt Le Blanc) bývajú v bytoch s číslami 8 a 9, neskôr sa tieto čísla zmenili na 19 a 20.

Na túto vec mali tvorcov upozorniť priamo fanúšikovia. Keďže mnoho scén odkazuje na to, že byty štvorice hlavných hrdinov sa nachádzajú vysoko, logicky preto nevychádza, že by ich čísla mali byť nízke. Rozhodli sa preto, že čísla “nenápadne zmenia” na vyššie, inak by totiž nedávalo zmysel, že z nízkych poschodí sledujú „toho škaredého tučného naháča“ oproti.

Spoznali sa trikrát inak

Je normálne, že pri takom množstve vyprodukovaných epizód sa niekedy aj samotní tvorcovia pozabudnú a v priebehu vysielania niektoré drobnosti v dejových linkách upravia. V Priateľoch sme sa často pozerali do minulosti a na to, ako sa šestica kamarátov vlastne spoznala. Tu to ale tvorcovia trošku prepískli, pretože pokiaľ ide o zoznámenie Chandlera s Rachel, tak za 10 rokov sme dostali hneď tri zaručené verzie toho, ako sa títo dvaja zoznámili.

Hneď v pilotnej epizóde vbehne postava Rachel do kaviarne, kde už pätica priateľov sedí. Monica ju ako svoju dobrú priateľku z mladosti ostatným predstaví, vrátane Chandlera.

V šiestej epizóde tretej série (The One with the Flashbacks) ale nazeráme prvýkrát do minulosti a Chandler s Rachel sa zoznamujú pri celkom inej príležitosti – v bare, ktorý bol kedysi na mieste kaviarne. Chandler sa tam Rachel pokúsil „zbaliť“.

Ich tretie „oficiálne prvé“ zoznámenie prichádza v ôsmej časti piatej série s názvom The One with All the Thanksgivigs, kde sa Rachel s Chandlerom zoznamujú doma u Monicy a Rossa (David Schwimmer), keď ich oboch domov privedú.

Nielen čísla bytov, ale aj samotný New York

Doplňujúce panoramatické zábery sú stabilnou súčasťou akéhokoľvek seriálu či filmu, na ktorý si len spomenieme. A Priatelia neboli výnimkou. No tu si možno mnohí neuvedomili, že ilustračné zábery na bytovku, v ktorej sa väčšina deja odohráva, sa niekoľkokrát zmenili a ukazovali niekedy celkom iný bytový dom a niekedy dokonca aj celkom inak rozloženú ulicu.

Navyše, ak sa Ross niekedy presťahoval do bytu oproti bytovke, v ktorej žila jeho sestra, ako to, že ju takmer nikdy nebolo na ilustrákoch vidieť? A z ktorej strany majú vlastne Monica a Rachel ten balkón s obrovským oknom?

Dabléri, ktorých nemalo byť vidieť

Áno, tvorcovia filmov a seriálov často využívajú pre niektoré náročné scény dablérov, ktorí ich nakrútia za svetoznáme hviezdy. Deje sa to však aj v prípadoch, kedy treba niektoré scény z rôznych dôvodov nakrútiť nanovo alebo prerobiť. Nie všetkým zúčastneným hercom sa ale vždy podarí zosúladiť ich náročné časové harmonogramy a stalo sa to aj v Priateľoch.

Hneď niekoľkokrát boli tvorcovia nútení využiť dvojníkov hercov, ktorým ale nemalo byť vidieť do tváre. Samozrejme, nie vždy sa to dá zabezpečiť. Kvôli zlým uhlom kamery sme tak často v rovnakej scéne videli dve rôzne Monicy aj Rachel, napríklad.

Miznúce a pribúdajúce predmety

Kapitola sama o sebe. Niekedy jednoducho pri tvorbe jednotlivých záberov nastáva chaos a v jednom zábere sa objaví také a v ďalšom zrazu, akoby šmahom čarovného prútika, z rúk hercov niektoré predmety zmizli alebo pribudli. Alebo úplne zmenili pozície. V Priateľoch pomerne častá vec.

Rachel a jej sestry

Je známe, že Rachel mala dve sestry – Amy a Jill. Spočiatku sa ale vždy hovorilo len o jednej a tá druhá bola do deja pridaná až neskôr. Počas tretej série bola partia Priateľov po rozchode Rachel a Rossa pozvaná na lyžovačku. Ubytovaní mali byť na chate Rachelinej sestry, pričom tu je v divákoch vzbudzovaný dojem, že ide o jej staršiu sestru. V šiestej sérii sme ale spoznali jej mladšiu sestru Jill (hrala ju Reese Witherspoon), ktorá si v čase tretej série rozhodne vlastnú chatu určite nemohla dovoliť.

V ôsmej sérii sme spoznali druhú sestru Amy (hrala ju Christina Applegate), s ktorou sa ale Rachel roky nevidela, a tak tiež nie je možné, že chata patrila jej. Ku komu sa teda mala skupina priateľov ísť lyžovať? Mala Rachel aj tretiu sestru alebo ide len o ďalšiu dieru v deji, ktorú tvorcovia skrátka zámerne vytvorili?

Nová Carol

Stáva sa, že v priebehu vysielania seriálov dôjde z rôznych dôvodov k výmene či preobsadeniu niektorých postáv. Stalo sa tak aj v prípade Rossovej exmanželky Carol (po väčšinu epizód ju stvárnila Jane Sibbett). Tvorcovia s ňou však očividne mali veľké plány, keďže s Rossom čakali dieťa. Je tak zvláštne, že sa im nepodarilo si zabezpečiť jednu a tú istú tvár počas celej doby vysielania.

Samozrejme, nie je to chyba, len je to doposiaľ nepochopiteľné. Pôvodne Carol stvárnila herečka Anita Barone, ktorá sa ale z vlastných dôvodov rozhodla Priateľov opustiť. Chcela totiž nejakú stabilnejšiu prácu a tou účinkovanie v sitkome pre ňu nebolo, keďže Carol bol hosťujúcou postavou. Zvláštne, že jej priateľke Susan (hrala ju Jessica Hecht) to nevadilo a zostala seriálu verná po celý čas.

Občas sa im podarilo nalomiť čas

Nalomené časové kontinuum? Áno, v Priateľoch taktiež pomerne častá záležitosť. Najviac je to ale vidieť v epizóde číslo 6 v desiatej sérii s názvom The One with Ross’s Grant.

Tá sa, podľa všetkého, odohráva počas niekoľkých dní a rozoberá hneď niekoľko dejových línií. Postavy v nich však majú na sebe neustále oblečené tie isté kostýmy, akoby to bolo všetko v jeden deň. Je to zvláštne vzhľadom na to, že došlo aj na večere v reštaurácii, aj na nové dni.