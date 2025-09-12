Policajti sa nestačili čudovať: Zastavili šoféra pod vplyvom alkoholu a drog. Sám sa im pochválil, že vodičák už 6 rokov nemá

Policajti v Malackách zažili situáciu, ktorá by pokojne mohla slúžiť ako učebnicový príklad nezodpovednosti na cestách. Zastavili Peugeot 307 s rozbitými a nefunkčnými svetlami, za volantom sedel 29-ročný muž. To, čo nasledovalo, prekvapilo aj samotných policajtov.
Ako na sociálnej sieti informovala Polícia Slovenskej republiky – Bratislavský kraj, vodič sa musel podrobiť dychovej skúške. Výsledok ukázal 0,40 mg/l alkoholu v dychu, čo zodpovedá približne 0,8 promile. To však nebolo všetko. Orientačný test preukázal aj prítomnosť metamfetamínu a amfetamínu.
Nemal vodičák a jazdil tak šesť rokov
Ďalšia kontrola odhalila, že muž nikdy nemal vodičské oprávnenie. Policajtom sa sám „pochválil“, že aj napriek tomu šoféruje už šesť rokov. Jeho jazda sa skončila okamžitým zákazom pokračovať.
K nezodpovednému šoférovi sa pridali aj problémy s autom. Peugeot mal neplatnú emisnú aj technickú kontrolu a chýbalo mu povinné zmluvné poistenie. Polícia mu preto zadržala osvedčenie o evidencii vozidla aj tabuľky s evidenčným číslom.
O osude vodiča rozhodne správny orgán
Mužovi bola jazda okamžite zakázaná a jeho ďalší osud má teraz v rukách správny orgán. Policajti pripomínajú, že kombinácia alkoholu, drog a nezodpovedného správania za volantom môže mať fatálne následky nielen pre vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
